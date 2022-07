Moscú declara el fracaso del plan de boicotear a la delegación rusa en el foro del G20

Hanoi, 8 jul (Sputnik).- La intención de los países occidentales de organizar el boicot de la delegación rusa en la reunión ministerial del G20 fracasó, dijo este viernes a los periodistas la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.



La diplomática reveló anteriormente la existencia de un «encargo» de boicotear a cualquier coste a Rusia durante la reunión de los ministros de Exteriores de los países del Grupo de los Veinte.



«Primero ellos inventaron la historia de que no querían participar en la sesión de fotos. Pero comprendieron que quedaban en minoría absoluta: si de 20 restan 7 quedan 13, y estos trece no querían organizar ningún boicot, pensaban trabajar de modo constructivo. De ahí que el boicot fracasó y desembocó en el aislamiento del grupo de los siete», refirió.



Pero el tema de boicot estaba «encargado» también a los reporteros occidentales, que corrían por la sala minutando el tiempo pasado fuera de la sala de reuniones y registrando las salidas y las entradas, agregó la diplomática.



Zajárova señaló que por la parte rusa no hubo ningún boicot, «no es un método nuestro», dijo.



«Todo eso demuestra que la suerte del planeta no les interesa a los líderes de los regímenes liberales, los que – presa de la mentalidad colonial – solo persiguen el interés de imponer su dominio a todos los demás y llegar a gobernar el universo, sin atraer la atención del equipo sanitario», señaló.



Zajárova al mismo tiempo subrayó que los organizadores de la reunión ministerial del G20 hicieron lo máximo para que esta actividad se desarrollara al más alto nivel y que se debatieran todos los puntos de su agenda. (Sputnik)