El principio de mantener la casa

Puede ser que los grupos ecologistas me caigan de a montón, no los culpo porque su finalidad es atacar todo aquello que contravenga sus ideas, erradas o no. Por otro lado está la sensatez, uno por tonto y simple que sea, tiene derecho a opinar.

Primero debemos aclarar que sobre el saqueo sistemático a las arcas estatales, todos lo hemos sabido siempre, no obstante elegimos un silencio cómplice, más lleno de pusilanimidad que de sentido democrático y pacifista. Quizá estos últimos ocho años fueran más públicos, aunque dudo que fueran mayores.

Comenzaré por recordar “el puente negro”, que de negro lo único que tiene es su origen, construido allá por el año 1920 para unir la finca de un diputado, así como lo lee, al costo de un millón de cólones, cuando esa suma era sinónimo de riqueza. Yo jugaba con mis amigos en esos lados, eran excursiones veraniegas desde mi pueblo. Supe acerca del origen de ese puente y después no pude dejar de dudar por encima de todo, de la honestidad de los políticos.

La llegada al poder de un desconocido, Rodrigo Chaves, ha empezado a ventilar el saqueo perenne del estado por ciertos grupos de poder, muchas de esas cosas se sabían, pero no había denuncias. Edificios horripilantes alquilados al gobiernos por muchas décadas, donde las preguntas por supuesto salen sobrando.

Recuerdo hace unas tres décadas y media (más o menos) mi querido amigo Juanjo, estrenando un Volvo, me contó que era producto de la ley Fodea (Ley 7064), me contó que recibió un dinero que realmente no merecía, “me compré yo mismo el almácigo, entonces con ese dinero compré este Volvo modelo 88”, este amigo hijo de un honesto agricultor, aunque concretó el negocio, no le parecía justo.

Hoy, cuando muchos echan las campanas al vuelo para achacar todo tipo de males al presidente, se nota cuánta saña sembraron contra el en la pre y la campaña electoral. Rumores no demostrados, donde había que acabarlo de cualquier modo. ¿Populista? Bueno, todo el que beneficie a las grandes mayorías de la población, es populista, desde el punto de vista de los de la acera de enfrente: los que estafan a las mayorías.

La mayoría de las actuaciones de Chaves, se dan en menos de sesenta días. ¿Dónde estaban los presidentes desde las ultimas ocho administraciones? No se, prefiero creer que en Marte, para no juzgar algo peor. ¿Por qué razón no actuaban como debía ser? ¿Por trabas leguleyas? ¿Por interés personal? ¿Por ineptitud? ¿Por maldad? Esas respuestas serán personales, quedarán en el ideario popular como leyendas, que por supuesto irán acrecentándose con los años.

Hace pocos años leí un librito escrito por Federico Tinoco Granados, en Paris 1928, debería ser de lectura obligatoria para estudiantes de cuarto año. Federico se ganó la rifa de terminar siendo “el malo”, para beneficio de muchos oligarcas cafetaleros.

Una vez, siendo muy joven, le pregunté a mi madre, una maestra de escuela, cuál era la razón para no enseñar la verdad real histórica, ella muy conocedora de ese doble discurso, me explicó que había una historia oficial y los profesores debían enseñar esa historia y nada más.

Hoy, ante una casa con muy malas finanzas públicas, heredadas de las administraciones anteriores, algunas razonables como la Pandemia, la guerra del petróleo Rusia-Ucrania, nos pone a pensar alternativas.

1-Crucitas. Se están robando El Oro los coligalleros especialmente nicaragüenses, el estado y sus ciudadanos no se benefician.

2-El manto petrolero del Bajo Talamanca, conocido como los huecos de Calixto. Ahí está ese codiciado Oro Negro, que por cierto fue tapado adrede en los ochenta, como lo había sido durante la dictadura de los Tinoco, por órdenes del Imperio, puede ser extraído por Sixaola por los amigos panameños (ese manto es muy extenso).

¿Es justo que viendo a los hijos con hambre, los padres de familia mantengan el dinero debajo del colchón? No se usted, pero mi punto de vista es la explotación, sea por el estado o por alianzas público privadas, pero sacarlo, mientras paralelamente incrementamos la arboricultura (hay un librito de don Pepe, Arboricultura en el paralelo 10, léanlo).

Conocí por un accidente (accidente histórico y accidente real), un mendigo que atendí hace más de cuatro décadas en el Hospital San Juan de Dios, con fracturas, la enfermera y un administrador se dedicaron a sacarle el dinero de los calcetines y contarlo, eran 37.700 cólones de los que valían.

Como lo conocí por su tiempo de atenderlo, un día, meses después, lo encontré en el banco xxxx, estaba sucio, como siempre, haciendo un depósito, me enteré por un alto empleado de dicho banco, que tenía una cuenta arriba de cuarenta millones de cólones.

¿Seguiremos haciendo lo del mendigo para complacer a los grupos ecologistas?

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico