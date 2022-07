Las bajas del Ejército de Ucrania se calculan entre 50.000 y 70.000 muertos, dice hacker

Moscú, 11 jul (Sputnik). – Las bajas mortales sufridas por el Ejército ucraniano desde el comienzo de la operación militar rusa alcanzan entre 50.000 y 70.000 efectivos, declaró a Sputnik un hacker del grupo ruso RaHDIt.



A principios de junio, el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Alexéi Arestóvich, contabilizó la cifra de militares ucranianos muertos en 10.000.



«En realidad, las bajas del Ejército ucraniano son mucho más numerosas, más de lo que dicen oficialmente los políticos ucranianos… Las bajas irreparables se sitúan entre 50.000 y 70.000», dijo el hacker bajo la condición de anonimato.

También relató que el grupo ruso RaHDIt y el grupo de hackers femenino Beregini, de Ucrania, consiguieron unos documentos confidenciales sobre el Ejército ucraniano y la situación en el frente.



«Recibimos acceso a los documentos operativos del Ejército ucraniano gracias a nuestros amigos, el grupo de hackers femenino Beregini. Cooperamos muy bien y estamos recibiendo grandes bloques de datos. Solo que no podemos decirles todo porque entonces estará claro qué es lo que sabemos», dijo el interlocutor de Sputnik.



Según destacó, los hackers rusos siguen recibiendo esos datos con la ayuda del grupo Beregini en tiempo real.



«Nos ayuda mucho el grupo Beregini, recibimos los datos en tiempo real. Ellos, a su vez, reciben ayuda de sus amigos que sirven en las Fuerzas Armadas ucranianas», indicó el hacker ruso.



La semana pasada, el grupo de hackers RaHDIt (por el acrónimo en inglés de Russian Angry Hackers Did it) filtró en su sitio web Nemezida (Némesis, en ruso) nuevos datos personales de 2.500 agentes de la inteligencia militar de Ucrania.



Se trata, particularmente, de las características criminales de esos agentes, entre los cuales hay drogadictos y personas juzgadas por atracos, contrabando de armas, robos en viviendas, violaciones sexuales y otros delitos graves.



En junio, RaHDIt publicó fotos, números de teléfono y direcciones de 700 agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania. Al comenzar la operación militar rusa en Ucrania, RaHDIt hackeó simultáneamente los 755 sitios web del Gobierno ucraniano.



Además, en el portal digital del grupo de hackers NemeZida fueron filtrados los datos personales de más de 11.000 partidarios de los grupos nacionalistas de Ucrania. (Sputnik)