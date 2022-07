Ministro de Defensa ucraniano admite que sus tropas sufren muchas bajas

Moscú, 10 jul (Sputnik).- El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, afirmó que las tropas ucranianas sufrieron múltiples pérdidas.



«Tenemos que abastecer a nuestros pelotones, y cambiarlos, y también hacer reemplazos porque tenemos muchas bajas», dijo en una entrevista con el diario The Wall Street Journal.



Según Réznikov, Ucrania necesita más armas, en particular drones, y subrayó que los enviados por Estados Unidos no disponen de un software para impedir las «interferencias».



El ministro señaló que los sistemas antitanque NLAW y Javelin siguen siendo necesarios, pero «ya no son prioritarios» debido a los cambios en la naturaleza de las operaciones de combate.



También subrayó que el Ejército de Ucrania necesita lanzacohetes múltiples MLRS con un alcance de 150 kilómetros.



A finales de junio, el Ministerio de Defensa ruso informó que las unidades ucranianas estaban sufriendo grandes pérdidas, rindiéndose y evadiendo el servicio.



Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa ofensiva, según el presidente ruso, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.



A finales de marzo pasado, el Ministerio de Defensa ruso dio por cumplido el objetivo de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y dijo que se enfocará en adelante en la liberación de Donbás. (Sputnik)