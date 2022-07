Biden hace callar a un defensor del control de armas, cuyo hijo murió en un tiroteo masivo

Washington, 11 jul (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, hizo callar a un defensor del control de armas que lo interrumpió durante su discurso en una ceremonia, celebrada este lunes en la Casa Blanca, en la que se promocionaba una nueva ley bipartidista de armas, aprobada por el Congreso y firmada por el mandatario a finales de junio.

Biden declaró que la medida «demuestra, a pesar de los detractores, que se puede hacer progresos significativos en la lucha contra la violencia armada» en el país norteamericano, cuando Manuel Oliver –cuyo hijo, de 17 años, murió en 2018 en un tiroteo masivo en una escuela secundaria en Parkland (Florida)– lo interrumpió, pareciendo criticar la legislación. El tiroteo fue cometido por Nikolas Cruz, de 19 años, quien utilizó un rifle semiautomático tipo AR-15, comprado legalmente para asesinar a 17 personas.

«¡Siéntese! Va a escuchar lo que tengo para decir», se dirigió el mandatario al hombre.

«¡Usted tiene que hacer más que esto!», gritó, a su vez, Oliver, subrayando que el líder estadounidense tiene que «abrir una oficina en la Casa Blanca», agregando que lleva «años intentando decírselo».

«Déjeme terminar con mis comentarios», le replicó Biden al manifestante. «No se equivoquen, esta legislación es un verdadero progreso, pero hay que hacer más», señaló.

President Joe Biden shut down a protester shouting during his speech addressing the bipartisan gun act passed by Congress last month. The protester was Manuel Oliver, father of a victim of the 2018 Parkland school shooting. pic.twitter.com/DI9LDt3qt5

— Newsweek (@Newsweek) July 11, 2022