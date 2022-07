Biden pretende prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad

Washington, 11 jul (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que está «decidido» a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad en medio de un aumento de los tiroteos masivos en todo el país.



«Las armas de asalto deben prohibirse. Fueron prohibidas. Dirigí la lucha en 1994, me presionaron la NRA (Asociación Nacional del Rifle, en inglés) y los fabricantes de armas y otros. Esa prohibición se levantó en 2004. Estoy decidido a prohibir nuevamente estas armas y los cargadores de alta capacidad que permiten a tiradores disparar cientos de balas en cuestión de minutos. No voy a parar hasta que lo hagamos», dijo Biden.



El mandatario señaló que quiere impulsar una nueva legislación de «almacenamiento seguro» que estipule la responsabilidad individual por no guardar las armas bajo llave.



El 4 de julio, siete personas fueron asesinadas a tiros en la localidad de Highland Park, Illinois (norte), suburbio de la ciudad de Chicago, durante el desfile del Día de la Independencia.



La persona que realizó el tiroteo usó un rifle AR-15 comprado legalmente.



El mes pasado, Biden promulgó un proyecto de ley sobre armas bipartidista, que mejora la verificación de antecedentes de los compradores, restringe la propiedad de armas de fuego por parte de abusadores domésticos condenados y proporciona fondos para leyes de «bandera roja» y atención en salud mental, entre otras disposiciones.



Las leyes de bandera roja permiten a las autoridades confiscar de manera temporal armas de fuego a personas que un juez considere que son un peligro para ellas mismas o para la sociedad.



No obstante, parece poco probable que se prohíban las armas de asalto debido a la oposición de los republicanos.



La Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas. (Sputnik)