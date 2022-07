El asesino de Abe lo vincula con llegada de la Iglesia de la Unificación a Japón

Tokio, 11 jul (Sputnik).- Tetsuya Yamagami, el individuó que disparó contra Shinzo Abe, dijo que el abuelo de éste por línea materna, el exprimer ministro Nobusuke Kishi, contribuyó a la llegada a Japón de la organización religiosa Iglesia de la Unificación, fundada por el coreano Sun Myung Moon, la cual, según Yamagami, destruyó la vida de su familia, informó la agencia Kyodo, citando a organismos de investigación.



Yamagami dijo anteriormente que su atentado estaba apuntado contra «una organización», a la que se vio atraída su madre, que hizo una donación cuantiosa, lo cual más tarde la llevó a la bancarrota y destruyó la familia. El agresor suponía que Shinzo Abe estaba ligado de algún modo con esa organización.



«El exprimer ministro Nobusuke Kishi invitó a esa organización desde el extranjero, por eso asesiné a Shinzo Abe», declaró citado por Kyodo.



La policía logró averiguar que Yamagami tomó de Internet una información no fidedigna, llegando a la conclusión de que Abe estaba vinculado con la Iglesia de la Unificación y traspuso la ira que sentía contra Kishi a su nieto, Shinzo Abe, mientras solo hay datos confirmados de que Abe en 2021 envió un mensaje de salutación a una de las organizaciones ligadas con la Iglesia de la Unificación.



Tampoco existe información de que el abuelo de Abe haya invitado esa Iglesia a Japón.



La Iglesia de la Unificación reconoció anteriormente que la madre de Yamagami figuró entre sus feligreses, en 1998 hizo una importante donación y en 2002 se arruinó. El propio Tetsuya no es adepto de esa Iglesia.



El ex primer ministro nipón Shinzo Abe, de 67 años, sufrió heridas de bala mortales el 8 de julio durante su asistencia a un acto electoral en la ciudad de Nara, capital de la prefectura homónima del oeste de Japón. El asesino, que le disparó por la espalda de un arma de fabricación casera, fue detenido en el lugar del crimen. Abe falleció debido a la pérdida de mucha sangre.



El velatorio del político tuvo lugar este lunes en el templo budista de Zojoji, en Tokio. El funeral está programado en el mismo lugar para el martes.



Mientras ocupó el puesto de primer ministro, Shinzo Abe planteó el objetivo de solucionar el litigio territorial con Rusia y concertar la paz. Tenía relaciones cálidas con el presidente ruso, Vladímir Putin.



Abe elaboró un plan de ocho puntos de desarrollo de la cooperación económica con Rusia, que empezó a ponerse en práctica. Pero su implementación se vio obstaculizada primero por la pandemia del coronavirus y luego por los esfuerzos del nuevo primer ministro, Fumio Kishida, partidario de aplicar una política rigurosa con respecto a Rusia en relación con los acontecimientos en Ucrania. (Sputnik)