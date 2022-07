Brasil tiene stock de diésel para 50 días si no importa, dice ministro

Río de Janeiro (Brasil), 12 jul (Sputnik).- Brasil tiene un stock de diésel que duraría 50 días si el país no importa combustible del extranjero, según afirmó este martes el ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, que consideró que el país está bien preparado.



«Si no pudiera importar más petróleo, Brasil aún tiene 50 días de diésel sin importar petróleo; estamos bien preparados, bien posicionados y monitoreando atentamente la evolución del escenario mundial», afirmó, durante una audiencia pública en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado.



Brasil es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero no consigue refinar lo suficiente para satisfacer la demanda interna.



El 11 de julio, Bolsonaro anunció que hay un acuerdo casi cerrado con Rusia para importar diésel y que podría empezar a llegar en un plazo máximo de 60 días.



Este martes, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos França, destacó que Brasil buscará importar el máximo posible de diésel de Rusia, país que definió como un proveedor seguro. (Sputnik)