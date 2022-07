UNDECA marcha contra la privatización de la Torre Este del hospital Calderón Guardia

San José, 12 jul (Elpaís.cr).- Un grupo de trabajadores y trabajadoras del Hospital Calderón Guardia se manifestaron en defensa de la institución y los servicios de calidad a las personas usuaria de la nueva Torre Este del centro hospitalario.

La Unión de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), denunció las intenciones de empresas privadas y de dirigentes políticos tradicionales que pretenden ir cercenando servicios que presta la institución con funcionarios de la Caja, para entregarlos a terceros como un negocio. «Esto pese a que el Hospital Calderón Guardia cuenta con el personal necesario para seguir brindando el servicio».

El dirigente sindical de UNDECA, Arturo Abarca Durán, indicó que “la pretensión es entregar los servicios generales, aseo, vigilancia y registros médicos, pero también ir más allá y entregar los servicios de nutrición y lavanderías. O sea, pretenden privatizarlo todo, pagando mucho más, con una diferencia de más de ¢250 millones a una empresa privada, tirando a la calle a cientos de trabajadores de la Caja, trabajadores y trabajadoras que han enfrentado la pandemia y que han brindado un gran trabajo por las personas usuarias de este hospital.”

La manifestación de trabajadores no implicó en ningún momento la suspensión de servicios.

Luego de manifestarse frente a la Torre Este del Hospital Calderón Guardia, los trabajadores marcharon hacia Casa Presidencial, en donde fue recibida una delegación que expuso ante las asesoras de la Presidencia de la República la problemática institucional y lo que significa tirar a casi 200 trabajadores a la calle para abrirle la puerta a una empresa privada para que haga el “negocio”.

«Esta situasión no es única o exclusiva del Calderón Guardia, lo mismo se sufre en el Hospital México, el de Turrialba, San Juan de Dios, y otros centros hospitalarios. UNDECA ha venido enfrentando la privatización de servicios en todos los centros hospitalarios, clínicas, Ebais, Redes, traslado de pacientes en ambulancias, etc, y no solamente de servicios de aseo y vigilancia, sino en todos los otros servicios que mencionamos arriba», añadió Abarca Durán.

Dijo que «es toda una estrategia de destrucción de la Caja, planificada y organizada. Las multimillonarias deudas del Estado como patrono y del gran sector empresarial a la institución tienen ahogados muchos servicios, falta de personal, de equipo, de medicamentos, de infraestructura y muchas otras necesidades para brindar un servicio eficiente a los costarricenses».

El dirigente adelantó que en los próximos días habrá un acercamiento con autoridades del gobierno y la CCSS para retomar el tema, «con la certeza de que no se va a claudicar en la defensa de la Caja y los servicios de calidad que brindan los trabajadores y trabajadoras, y que es prestigio mundial para el país».