El vicecanciller ruso reafirma que Moscú no impide la exportación del grano ucraniano

ONU, 14 jul (Sputnik).- El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Vershinin reafirmó que Moscú no impide la exportación de cereales ucranianos por vía marítima.



Representantes militares de Rusia, Ucrania, Turquía y funcionarios de la ONU reunidos el 13 de julio en Estambul abordaron el problema de los suministros del grano ucraniano desde los puertos del mar Negro. El secretario general de la ONU, António Guterres, constató que hubo «progreso» en esas conversaciones, pero aclaró que se requiere mucho trabajo técnico para materializarlo.



Vershinin precisó que «el Ministerio de Exteriores de Rusia ha estado representado en el encuentro de Estambul junto con otros departamentos».



«Continúan las consultas acerca de cómo garantizar la salida del trigo ucraniano por mar. A nuestro modo de ver, no debería haber problemas. Rusia había declarado al más alto nivel que no pone obstáculos a esas exportaciones», señaló el vicecanciller.



El diplomático apuntó que «la tarea prioritaria es desminar los puertos» y es Ucrania la que debe realizar esa tarea por haber instalado las minas.



El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, anunció anoche, al término de las negociaciones, que en Estambul se establecerá un centro de coordinación en el que estarán representadas todas las partes, para controlar de manera conjunta las salidas de los puertos y los puntos de llegada, así como la seguridad marítima en las rutas de cruce.



Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Turquía, según él, sostendrán un nuevo encuentro la semana próxima. (Sputnik)