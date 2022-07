Bolsonaro dice tener la solución para el fin del conflicto en Ucrania

Río de Janeiro (Brasil), 14 jul (Sputnik).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró este jueves que tiene la solución para el fin del conflicto en Ucrania, y que en breve conversará con el ucraniano Vladímir Zelenski.



«Voy a darle la opinión de lo que yo creo, la solución para el caso (el conflicto que vive el país) yo sé cómo sería la solución del caso, pero no lo voy a adelantar», dijo Bolsonaro en declaraciones a la cadena CNN Brasil.



Bolsonaro insinuó que Ucrania debería optar por la actitud que tomó Argentina en el conflicto de las Malvinas, cuando los soldados se rindieron ante las tropas británicas.



«La solución del caso… ¿Cómo acabó la guerra de Argentina con el Reino Unido en 1982? Por ahí va. Lo lamentamos, la verdad es que son cosas que duelen, que hacen daño, pero hay que entenderlo», continuó el presidente brasileño.



Bolsonaro también afirmó que Zelenksi buscó contacto con su Gobierno.



«Fue él quien buscó conversar con nosotros, yo dije de inmediato que hablaría con él, sí; él tiene un país grande para administrar, todo lo que se acordó con el presidente (Vladímir) Putin se está cumpliendo, de mi parte y de su parte», dijo.



Añadió que continuará hablando con el presidente ucraniano.



«Hablaré bastante con él (Zelenski), es un líder y le daré mi opinión; esa guerra ha causado trastorno no sólo a Brasil, a Brasil menos, y mucho más a Europa», destacó.



En febrero, Bolsonaro visitó al presidente ruso Vladímir Putin en Moscú y pidió que el envío de fertilizantes a Brasil no se viera interrumpido.



El Gobierno brasileño condenó el conflicto en Ucrania en Naciones Unidas, pero el presidente se ha mostrado cauteloso y llegó a criticar las sanciones impuestas a Rusia por parte de la comunidad internacional. (Sputnik)