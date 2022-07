Ecologistas exigen a EEUU y México que cumplan compromisos y protejan los océanos

Ciudad de México, 15 jul (Sputnik).- Las autoridades de México no combaten la pesca ilegal y el Gobierno de EEUU no protege a las ballenas francas del Atlántico Norte, que están en peligro de extinción, dijo el jueves la directora de la campaña de Transparencia de Oceana en el país latinoamericano, Mariana Aziz.



«Dos años después de que los países firmaron el acuerdo comercial (renegociado), México y EEUU han incumplido con sus compromisos ambientales para proteger los océanos, poniendo en peligro la vida marina y a las comunidades de pescadores», dijo la ambientalista desde la ciudad de Mérida, en el la península de Yucatán (sureste).



Durante la reunión anual de las partes del Tratado EEUU-México-Canadá (T-MEC) de libre comercio, la dirigente ecologista explicó que la falta de acción de México para combatir la pesca ilegal ya ha tenido consecuencias para el país y sus pescadores.



«México ha sido objeto de varios embargos comerciales en los últimos años y está perdiendo acceso a importantes mercados internacionales porque no podemos demostrar el origen legal de nuestros productos del mar; esto no solo afecta a la economía nacional sino también a los pescadores que dependen de estos mercados», expresó Aziz en un pronunciamiento escrito.



La pesca incidental de peces de especies amenazadas de extinción, que a menudo se arrojan por la borda, muertos o moribundos para evitar un límite de pesca, es parte del análisis sobre el incumplimiento de México y EEUU en el T-MEC que hace la organización internacional dedicada a proteger los océanos.



Compromisos incumplidos



Oceana señala que entre los compromisos incumplidos por los dos países norteamericanos está el combate a la pesca ilegal, la recuperación de especies sobreexplotadas y la protección de hábitats y especies marinas como la ballena franca del Atlántico Norte que se encuentra en peligro crítico de extinción.



Actualmente, EEUU tiene un embargo comercial sobre el pescado del Alto Golfo de California, indica un análisis publicado con motivo de la reunión.



«Desde febrero, EEUU tiene prohibido el ingreso a sus puertos de embarcaciones mexicanas provenientes del Golfo de México; y el año pasado, de abril a octubre, México perdió su certificación para exportar camarón por no cumplir con los estándares para evitar la pesca incidental de tortugas marinas», prosigue el documento.



La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de México estima que más del 40 por ciento de los productos del mar podrían provenir de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.



Además, la sobrepesca en México afecta a cuatro de cada 10 especies de peces, detalla el informe de los ecologistas.



Oceana hizo un llamado al Gobierno mexicano para cumplir con los compromisos ecológicos del T-MEC, en primer lugar, con aprobar una «norma de trazabilidad de pescados y mariscos» para garantizar que el país no esté vendiendo productos derivados de la pesca ilegal.



El segundo paso recomendado es firmar el Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto; y el tercero reformar una ley de pesca y acuicultura sustentable, para que «se obligue a las autoridades a recuperar las especies pesqueras sobreexplotadas, deterioradas o en colapso».



Oceana también señaló que EEUU no cumple ni implementa por completo varias leyes ambientales para proteger a las ballenas francas del Atlántico Norte.



Los mamíferos más grandes de los océanos «están en peligro crítico, y de las cuales quedan solo unas 330 ballenas», alerta Océana.



EEUU claramente está violando los términos del T-MEC, afirma la organización.



«Washington no puede exigir que México y Canadá respeten sus leyes ambientales bajo el acuerdo comercial, al mismo tiempo que no hace cumplir sus propias leyes para proteger a las ballenas francas del Atlántico Norte», puntualizó Gib Brogan, director de campaña de Oceana.



Las ballenas francas del Atlántico Norte se encuentran a lo largo de la costa Este de Estados Unidos y Canadá, y su población continúa disminuyendo cada año; el dato más reciente señala que cayó 8 por ciento entre 2019 y 2020. (Sputnik)