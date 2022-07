El anuncio de Uruguay que molesta al Mercosur

Montevideo, 14 jul (Sputnik).- El miércoles, Uruguay hizo un anuncio que no cae del todo bien a los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur): el presidente Luis Lacalle Pou afirmó que se iniciaron las negociaciones con China para un tratado de libre comercio (TLC).



Lo más interesante del caso es que Uruguay no solo pretende hacer un acuerdo por fuera del bloque, lo que para muchos significa ir en contra de los textos fundacionales del Mercosur, sino que hace el anuncio a pocos días que se produzca en Asunción una cumbre del bloque, en la que estarán presentes presidentes, cancilleres y ministros de Economía.



El viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Raúl Cano, durante una entrevista con la Agencia Sputnik, no dudó en afirmar que el anuncio de Uruguay «generó alguna incomodidad dentro del Mercosur».



El ministro señaló que es «más que probable» que este tema se trate durante la cumbre del bloque, que se realizará en Asunción los días 20 y 21 de este mes.



Anuncio de Uruguay



El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el miércoles que su Gobierno comenzó de manera formal la negociación con China para un TLC, luego de que el análisis de factibilidad dio una «conclusión positiva».



Lacalle Pou agregó que comunicó esta noticia a los todos los partidos políticos en Uruguay y que el canciller Francisco Bustillo la informó a los demás países del Mercosur.



El bloque está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela (actualmente suspendido).



Las negociaciones entre Montevideo y Pekín generaron molestias en algunos de los socios del grupo, especialmente Argentina, por considerar que los países miembro no pueden firmar acuerdos comerciales de forma unilateral.



Sin embargo, Lacalle Pou afirmó durante la conferencia de prensa que el derecho internacional vigente habilita a Uruguay «a avanzar en la flexibilización» del Mercosur.



Postura de Paraguay



Paraguay analiza el anuncio de Uruguay, pero revindica que cualquier decisión en gestiones externas debe ser aprobada por los miembros Mercosur, dijo Cano.



«Nosotros tomamos nota de la comunicación que hizo la República Oriental de Uruguay en el día de ayer y estamos en etapa de evaluación interna. No obstante, hoy podemos decir que revindicamos la letra y el espíritu de los textos fundacionales del Mercosur, particularmente el tratado de Asunción y el protocolo Ouro Preto, que dice que el proceso de toma de determinación es por consenso y que en las negociaciones externas deben estar presentes todos los estados partes», añadió.



Además, afirmó que Paraguay está evaluando si este anuncio puede «erosionar» la relación entre Uruguay y el bloque y afirmó que su país pidió, durante una reunión en el Grupo Mercado Común (GMC, órgano ejecutivo del Mercosur), que Uruguay brinde información sobre este inicio de negociaciones con China.



«Estamos evaluando. El anuncio fue ayer (miércoles). Hoy tuvimos reunión del GMC. Paraguay está evaluando internamente qué impacto tendrá esa determinación», agregó.



El hecho de que Paraguay manifieste cierta reticencia podría cambiar cómo se trate dentro del Mercosur el tema de la flexibilización, debido a que Asunción y Brasil siempre se han mostrado más abiertos a este tema, mientras que Argentina ha planteado su rechazo.



El 26 de marzo de 2021, durante una cumbre presidencial por los 30 años del Mercosur, el presidente uruguayo dijo que al no permitir la flexibilización, el bloque estaba siendo un «lastre» para su país.



El presidente argentino, Alberto Fernández, por su parte, respondió que quien considere que el Mercosur es un lastre, puede «tomar otro barco». (Sputnik)