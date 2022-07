Diputados de EEUU aprueban dos leyes para garantizar derecho de las mujeres al aborto

Washington, 16 jul (Sputnik).- La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el viernes dos proyectos de ley para proteger a nivel federal el derecho de las mujeres a realizarse un aborto, en respuesta al dictamen de la Suprema Corte de Justicia que anuló el fallo Roe vs. Wade, permitiendo a los estados oponerse al procedimiento.



Los legisladores aprobaron la Ley de protección de la salud de la mujer, con 219 votos a favor y 210 en contra, y la Ley para asegurar el acceso al aborto, con 223 votos a favor y 205 en contra.



En el primer caso, el opositor Partido Republicano votó en contra de forma unánime y sumaron un diputado del gobernante Partido Demócrata.



El segundo proyecto de ley tuvo el voto a favor de todos los legisladores demócratas más tres representantes republicanos.



La ley de protección de salud de la mujer prohíbe que se apliquen restricciones gubernamentales al acceso a servicios para la interrupción del embarazo, incluyendo aquellas medidas que exigen a las mujeres que consulten con quienes brindan el servicio o den a conocer sus motivos antes de una intervención.



De manera similar, la ley para asegurar el acceso al aborto prohíbe a funcionarios estatales que interfieran con aquellas mujeres que quieran interrumpir su embarazo fuera de sus respectivos estados, ya sea que las prevengan de no hacerlo, se lo impidan, o que tomen represalias con estas en caso de trasladarse a otra jurisdicción a realizarse un aborto o ayudar a otra persona a hacerlo.



Ambos proyectos, que se espera se enfrenten a mayores obstáculos para su aprobación en el Senado, fueron elaborados como respuesta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de anular las protecciones para la práctica del aborto garantizadas por la ley conocida como «Roe vs. Wade», por lo cual ahora cada estado tiene mayor libertad para regular la interrupción del embarazo. (Sputnik)