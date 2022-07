Organización estatal de Haití denuncia inseguridad y violencia en la capital del país

Puerto Príncipe, 15 jul (Sputnik).- La estatal Oficina de Protección del Ciudadanos (OPC) de Haití denunció este viernes el deterioro del clima de seguridad, aumento del fenómeno de los secuestros y los enfrentamientos armados de pandillas en la capital, y señaló que estos males necesitan una respuesta urgente de las autoridades.



«El fenómeno del secuestro, una actividad delictiva deshumanizada, requiere una respuesta inmediata y eficaz. La creciente situación de inseguridad y sus consecuencias intrínsecamente inquietantes e inaceptables no hacen sino empeorar la situación de los derechos humanos en el país», escribió la entidad en un comunicado.



El organismo recordó que de abril a mayo la guerra desatada entre bandas en la llanura de Cul de Sac afectó la vida de los residentes y al menos 16.828 personas tuvieron que huir de sus hogares para buscar refugio.



Los desplazados viven ahora en condiciones «inhumanas y degradantes» en las cuales no se garantiza el acceso a las necesidades básicas, ni se respeta los derechos a la alimentación, el agua potable y la salud.



«La situación sanitaria deja mucho que desear, ya que sólo hay 2 letrinas para 303 personas. Las niñas, así como las mujeres embarazadas y lactantes, aunque están expuestas a los riesgos de la violencia sexual, no se benefician de ninguna atención médica específica», lamentaron.



Unos 95 niños, 11 embarazadas, ocho madres lactantes, cuatro personas con discapacidad y siete ancianos con necesidades especiales se alojan en Kay Castor, situado cerca de la Place Clercine, en la zona norte de la capital.



La OPC alertó que, una situación similar pueden vivir los desplazados de los más recientes enfrentamientos en Cité Soleil, uno de los barrios pobres más grandes del país, y donde, según organizaciones de derechos humanos, murieron al menos 89 personas y casi un centenar sufrió heridas como consecuencia de los combates.



Ante este escenario, la entidad alentó a las autoridades competentes a definir y aplicar una política de seguridad pública adaptada al contexto social actual con el fin de lograr la seguridad y la paz social para todos.



Haití está inmerso en una degradante ola de violencia, con más de 500 secuestros en los primeros meses del año, e igual cifra de asesinatos solo en la zona metropolitana de la capital.



La situación provocó el éxodo masivo de miles de personas hacia países vecinos, mientras la Policía parece incapaz de frenar el fenómeno. (Sputnik)