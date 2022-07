El presidente en su laberinto

Han transcurrido tres años desde que el Licenciado Laurentino Nito Cortizo asumió la presidencia de Panamá. A pesar que presentó un supuesto plan de gobierno, es poco lo que ha podido hacer, no se sabe si es por falta de voluntad política, por estar secuestrado por otros sectores político-empresariales o por fuego amigo de su propio partido.

La primera crisis de Nito consistió en imponerle al CEN del PRD la figura del señor José Gabriel Carrizo como vicepresidente una vez fue proclamado presidente electo por el Tribunal Electoral. Esa situación creó un malestar en la cúpula del PRD, máxime de quienes lo ven como recién llegado y, de paso, no forman parte ni del CEN anterior, ni del actual elegido el 15 de mayo de 2022. A pesar de que el señor Carrizo estaba haciendo calistenia para postularse como secretario general del PRD, no se atreve.

Los tres años de la administración de Cortizo se han caracterizado por el despilfarro, nombramientos de botellas y garrafones por todos lados, nepotismo, y muchos actos de corrupción, sin que el presidente hiciera nada por corregirlos, más bien se dedicó a defender a su vicepresidente por la compra de unos “hiperventiladores” y otras licitaciones públicas cuestionables. Recuerdo la sonadera de pailas y ollas que se formó y el clamor popular que lo destituyera como ministro de la Presidencia, pero hizo caso omiso.

Para sumar desaciertos, la Asamblea Nacional envuelta en todo tipo de nepotismo y desgreño con los recursos del pueblo panameño como la fiestecita que celebraron el 1 de julio, aunado a la aprobación de leyes impopulares con beneficios personales y políticos, una muestra es que aprobaron un corregimiento en Bocas del Toro con 81 electores.

La incapacidad del gobierno ha sido notoria desde el principio, porque el señor presidente ha recibido entre 17 000 a 18 000 millones de dólares de préstamos, siendo el gobernante que más ha endeudado al país, dinero que deberá pagar el pueblo panameño que al hoy, cada uno de nosotros nace con una deuda de 7 000 dólares. Pero lo más grave, es la actitud antipatriótica que, en plena pandemia y muriendo gente en Panamá, se dedicara el señor presidente a repartir como en fiesta de cumpleaños el dinero de los préstamos, se dice que a un empresario conspicuo le dio 500 millones y otros sectores cantidades mayores. Lo lamentable es que no ha podido hacer obra alguna, ni cumplir sus sonadas promesas de campaña. Todo este desbarajuste ante la mirada de un pueblo azotado por la pandemia, desempleo, inseguridad ciudadana y hambruna.

Ante tanta corrupción, desidia y falta de carácter para resolver los problemas del pueblo panameño, comienzan las protestas por el alza productos básicos, el costo exacerbado del combustible, la mafia que opera en los medicamentos; ha generado un movimiento espontáneo, prístino cuyo único fin es velar por los intereses del pueblo. El país está completamente paralizado y a cada momento se suman más gremios al paro, es decir, el gobierno colmó la paciencia del pueblo. Ante la avanzada de los huelguistas y el paro de los gremios, implementa una serie de medidas cosméticas que no satisfacen a una sociedad socavada por la inmoralidad política. La crisis se agudiza por la falta de alimentos en la capital y combustibles. Ante esta grave situación el gobierno implementa una mesa de dialogo en Santiago sin resultado alguno, porque al parecer los representantes del gobierno no son capaces de ofrecer una respuesta sólida a la situación sin que los intereses de ellos, los políticos se vean comprometidos. Los asesores no le han dicho al presidente que el poder público emana del pueblo y ese pueblo que lo eligió con el 33 %, quiere hablar con él para exigirle el porqué un hombre que no fue hecho con leche condensada, hoy no es capaz de legislar para quien lo nominó.

(*) Diego Espinosa G. es Profesor-Escritor y graduando de abogado.