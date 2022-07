Alemania advierte contra retorno al carbón ante escasez de gas

Berlín, 18 jul (Sputnik).- El mundo no debe volver al uso del carbón ante el recorte del suministro del gas ruso, declaró el canciller alemán Olaf Scholz.



«Lo que no debería pasarnos es enfrentarnos a un renacimiento global de la energía fósil, especialmente el carbón», dijo en su discurso en la decimotercera edición del Diálogo de Petersberg sobre el Clima.



La reactivación de las centrales eléctricas de carbón en Alemania es «una medida de emergencia por un período limitado» que no socavará sus objetivos climáticos, señaló Scholz.



El 8 junio, el Gobierno alemán aprobó un plan que permitirá activar, en caso de escasez de gas, las centrales eléctricas que funcionan con carbón o petróleo.



Según la portavoz adjunta del gabinete de ministros alemán Christian Hoffmann, los objetivos climáticos del país siguen siendo los mismos y prevé renunciar al carbón hacia 2035.



Últimamente, Rusia redujo en un 60 por ciento el suministro a través del gasoducto submarino Nord Stream 1 y lo sometió a un mantenimiento reglamentario el 11 de julio, lo que obligó a Alemania a pagar precios más elevados por el gas en el mercado al contado y plantearse la reapertura de sus plantas de carbón. (Sputnik)