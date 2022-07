Alemania rehúsa comentar datos de la ubicación de la turbina de Nord Stream por seguridad

Berlín, 18 jul (Sputnik).- El Ministerio de Economía de Alemania no facilita información sobre la ubicación de la turbina de Siemens del gasoducto Nord Stream por razones de seguridad, declaró la portavoz de la entidad, Beate Baron.



Este lunes los medios informaron que la turbina ya salió de Canadá, donde estaba siendo reparada, y debe llegar a Rusia para el 24 de julio.



«No puedo comentar la información que se transmite hoy. Pido tener comprensión, es un asunto de seguridad, por eso no podemos dar información sobre dónde se encuentra la turbina», dijo en una sesión informativa.



La vocera destacó que la empresa Siemens ya anunció que el transporte y la instalación de la turbina se realizarán lo antes posible.



A mediados de junio pasado, Rusia redujo en un 60 por ciento el suministro a través del gasoducto submarino Nord Stream 1 debido a las sanciones unilaterales de Canadá, que impedían a una filial canadiense de Siemens devolver al grupo ruso Gazprom una turbina para sus plantas de bombeo.



La tubería, con una capacidad nominal de 55.000 millones de metros cúbicos al año, se sometió el 11 de julio a las obras de mantenimiento reglamentario, hasta el día 21 según las previsiones, pero Alemania, dependiente del suministro por Nord Stream 1, teme que Rusia no reabra por completo la llave del gas. (Sputnik)