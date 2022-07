Fujifilm amplía las aplicaciones de los ultrasonidos al diagnóstico de enfermedades hepáticas

Madrid, 19 Jul. (EUROPA PRESS) – La división ‘Healthcare ‘de Fujifilm ha ampliado, como así lo ha puesto de manifiesto durante el Congreso Europeo de Radiología (ECR 2022), las aplicaciones de los ultrasonidos al diagnóstico de enfermedades hepáticas con su gama ‘Arietta’.

En concreto, durante el evento, y bajo el lema ‘Juntos, trabajando por tu salud’, se han presentado algunos de los equipos de la gama ‘Arietta’ que son capaces de «respaldar diagnósticos integrales» de enfermedades hepáticas, como por ejemplo, la hepatitis, fibrosis hepática y cirrosis, gracias a la utilización de la elastografía de tejido en tiempo real (RTE) y a la medición de onda de corte (SWM).

Esta nueva serie, compuesta por ‘Arietta 850 DeepInsight’ y ‘Arietta 650 DeepInsight’, cuenta con una nueva tecnología de ultrasonido cognitivo que ofrece resultados «mucho más precisos». El primero de los casos está diseñado con el sistema ‘eFocusing PLUS’, una tecnología que ofrece imágenes homogéneas de alta resolución desde el campo cercano al lejano hasta la profundidad del tejido.

También incluye sonografía virtual en tiempo real (RVS), una aplicación avanzada que permite realizar tratamientos guiados por ultrasonidos mediante la superposición de ecografías en tiempo real sobre imágenes de TAC o de resonancia magnética.

En cuanto al modelo 650, está diseñado con la tecnología ‘eFocusing LITE’, que consigue tanto la penetración como la resolución espacial mediante el enfoque total, mejorando la homogeneidad de la imagen y la sensibilidad. Además, su carácter compacto, capaz de funcionar con batería, permite que se traslade «fácilmente» sin necesidad de apagarlo. De esta manera, es posible realizar con él pruebas «mucho más flexibles, independientemente del entorno o del campo clínico».

Otro de los modelos de ultrasonidos presentados durante el congreso ha sido ‘iViz Wireless’, un sistema de ultrasonidos inalámbrico de bolsillo, ganador del ‘Premio Red Dot Best of the Best 2022’ al ‘mejor diseño de producto’. Se trata de un pequeño equipo ultra móvil puede llevarse allá donde esté el paciente: domicilios, residencias, espacios donde haya ocurrido una catástrofe o un siniestro.

«Los equipos de ultrasonidos convencionales son voluminosos y su falta de portabilidad limita su uso en situaciones de emergencia fuera del entorno sanitario. Estamos hablando de una prueba habitual con muchas aplicaciones en la monitorización, la terapéutica y el bienestar del paciente. Una técnica de diagnóstico no invasiva, que nos ayuda a visualizar los órganos internos mediante ondas sonoras de alta frecuencia y que ahora puede llegar a cualquier parte», ha zanjado el director general de Fujifilm para España y Portugal, Pedro Mesquita.