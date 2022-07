Putin: Rusia no será aislada del resto del mundo por las sanciones

Moscú, 19 jul (Sputnik).- Rusia no puede quedarse aislada del mundo por una «enorme valla» y no lo hará, a pesar de las sanciones contra el país, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión del Consejo de Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales.

«Está claro que no podemos desarrollarnos aislados del resto del mundo. No será así. En el mundo moderno no se puede trazar una valla así con un compás y poner una cerca enorme. Es simplemente imposible», subrayó.

A Rusia se le niega deliberadamente el acceso a productos de alta tecnología para ahogar su desarrollo, pero el país no retrocederá décadas como predicen sus detractores, agregó el mandatario.

«Justo aquí están tratando de poner obstáculos en nuestro camino para frenar el desarrollo de Rusia. Está claro que se trata de un gran reto para nuestro país, pero no vamos a rendirnos ni a estar perdidos ni a retroceder décadas como auguran algunos de nuestros ‘simpatizantes’. Por el contrario, siendo conscientes del enorme alcance de los retos a los que nos enfrentamos, buscaremos intensa e inteligentemente nuevas soluciones», subrayó Putin. (Sputnik)