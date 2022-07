Juez mexicano declina continuar caso de narco solicitado en extradición por EEUU

Ciudad de México, 20 jul (Sputnik).- Un juez federal mexicano encargado del caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero, de 69 años, detenido la semana pasada tras permanecer prófugo casi una década, declinó el martes continuar el caso después de otorgar un amparo judicial, solicitado por la defensa, para evitar una extradición expedita a EEUU y abrir un juicio.



«Es evidente que el órgano de control constitucional competente para resolver el presente juicio de garantías, es el juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México (centro), con residencia en Toluca», dice el dictamen publicado por el magistrado



El juez Francisco Reséndiz Neri, de séptimo de distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco (centro-oeste), argumenta que la ubicación de la prisión donde están los actos relacionados con Caro Quintero, se encuentra en la jurisdicción de un juzgado federal del Estado de México que rodea la capital del país, y allí debe ventilarse el caso.



El narcotraficante pedido por EEUU en extradición acusado de asesinar en 1985 a un agente antidrogas en México fue detenido en una zona rural de Los Mochis, Sinaloa (noroeste), en una operación en la que se desplomó un helicóptero de la Marina Armada, tipo Black Hawk, y murieron 14 marinos que apoyaron la misión.



El acuerdo judicial establece que Caro Quintero, liberado por un error procesal en 2013 tras cumplir 28 años en prisión, debe ser juzgado por un magistrado «en el lugar en donde formalmente tienen ejecución las consecuencias jurídicas y materiales de los actos que reclama» el solicitante del amparo judicial, detalla el acuerdo publicado.



Un juez de distrito del central Estado de México deberá juzgar al capo que está en el penal de máxima seguridad llamado del Altiplano.



Sin embargo, si el juez de esa entidad decide rechazar su competencia en el caso, se generará un conflicto que deberá resolver un Tribunal Colegiado del sistema judicial, en un plazo no mayor a ocho días.



La determinación del juez no afecta a Caro Quintero, porque la suspensión de la extracción hasta que culmine un juicio permanecerá vigente para evitar que el Gobierno entregue a EEUU al acusado de de ser presunto responsable del asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena en 1985, por quien la DEA ofrecía 20 millones de dólares de recompensa.



El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la agencia antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) no tuvo una participación directa en la captura del Caro Quintero.



El sábado pasado, la directora de la DEA, Anne Milgram, dijo en una carta dirigida a sus empleados que «el increíble equipo de la DEA en México trabajó en colaboración con las autoridades mexicanas para arrestar a Rafael Caro Quintero».



Sin embargo, el embajador de EEUU, Ken Salazar, aclaró ese mismo día que «ningún personal de Estados Unidos participó en la operación táctica que resultó en el arresto» de Caro Quintero. (Sputnik)