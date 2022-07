Chaves entierra plan de tren eléctrico de Claudia y resucita proyecto de LGS

San José, 20 jul (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles y el alto ejecutivo del INCOFER, Mario Arce, anunciaron que no continuarán con el actual proyecto de tren eléctrico metropolitano, tras el análisis realizado a los estudios de factibilidad, promovidos por la administración anterior.

La revisión de los proyectos determinó que la propuesta que se estaba trabajando no cuenta con los aspectos técnicos y financieros requeridos para poder garantizarle al Gobierno y a la ciudadanía, su viabilidad como una solución a los problemas de de movilidad en la Gran Área Metropolitana (GAM).

En particular se valoró que el estudio de demanda y el diseño propuesto no cumplieron con los lineamientos metodológicos requeridos, y de igual forma se determinó que el modelo financiero sugerido para el proyecto presenta riesgos insalvables, que el país en este momento no se puede dar el lujo de pagar

El nuevo plan del sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) de la Gran Área Metropolitana (GAM), es resultado de un estudio de prefactibilidad en noviembre concluido hacia finales del 2016, con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

No obstante, el Gobierno de la República y el INCOFER anunciaron su compromiso con impulsar una nueva propuesta viable de modernización del sistema de tren metropolitano, la cual en principio consistiría en promover la construcción y entrada en operación de la línea 1 del Tren Rápido de pasajeros (TRP), tomando como base conceptual para el desarrollo del proyecto, la visión de proyecto concebida en el estudio de prefactibilidad elaborado en el año 2016.

“El Gobierno de la República decidió emprender las acciones necesarias, incluyendo haber comunicado al BCIE entre esas acciones que el proyecto de la administración anterior no va, sino que usaremos el crédito para ejecutar uno nuevo. En la vieja propuesta se gastaron más de ¢1.000 millones en estudios, esos estudios se dieron a una empresa española que presentó resultados con información básica, pero este tren no tenía sentido económico”, dijo el presidente Chaves Robles.

Dicha iniciativa deberá ser validada en los próximos meses, una vez se haya realizado el estudio de demanda requerido para garantizar la viabilidad definitiva del proyecto, según indicó el presidente ejecutivo de INCOFER, Mario Arce Guillén, en la conferencia de prensa.

Asimismo, el jerarca manifestó que los recursos del crédito suscrito con el BCIE por un monto de $550 millones pueden ser utilizados para esta nueva versión del proyecto, según ha sido ratificado por los propios representantes del organismo multilateral.

El Gobierno de la República y el INCOFER mantienen su compromiso de impulsar un moderno sistema ferroviario para la GAM, desde una visión realista y congruente con el modelo de ciudad que existe y proyectado a futuro, donde el único beneficiado será el pueblo, indicaron en Casa Presidencial.

Sobre la decisión, el presidente Chaves fustigó a la administración Alvarado Quesada al declarar que “hoy se acaba un capricho de unos pocos, pero el sueño continúa para los usuarios del transporte público”.