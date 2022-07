China pide alto al fuego inmediato en Ucrania y reanudación de conversaciones de paz

Washington, 20 jul (Sputnik).- China pide un alto al fuego inmediato en Ucrania y conversaciones de paz con todas las partes involucradas, incluidos Rusia, EEUU y sus aliados de la OTAN, dijo este miércoles el embajador del país asiático en Washington, Qin Gang.



«Lo que China está pidiendo es un alto al fuego inmediato, la reanudación de las conversaciones de paz. Todas las partes involucradas deben participar, incluidos Rusia y EEUU y sus aliados de la OTAN», dijo Qin en el Foro de Seguridad de Aspen.



Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente a lo que denunciaban como un genocidio por parte de Kiev.



El martes, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú revisó los objetivos de su operación especial militar en Ucrania que ahora se sitúan más allá del territorio de las repúblicas populares.

Relación China-Rusia no es una alianza y no apunta a otros países



La relación de Pekín y Moscú no es una alianza y no está dirigida contra ningún tercer país, declaró el embajador de China en EEUU, Qin Gang.



«La relación China-Rusia no es una alianza, no es para la confrontación y no está dirigida a ningún tercero», dijo Qin en el Foro de Seguridad de Aspen.



El embajador también expresó que China pide un alto al fuego inmediato en Ucrania y conversaciones de paz con todas las partes involucradas, incluidos Rusia, EEUU y sus aliados de la OTAN.



A su vez, dijo que Pekín busca unas relaciones estables y constructivas con Washington, pero no se doblegará en cuestiones relacionadas con sus intereses nacionales.



Qin señaló que los dos países tienen diferencias y subrayó que éstas no justifican la desinformación, las mentiras y los ataques malintencionados. (Sputnik)