Congreso y nuevo gobierno de Colombia: la relación que empieza con pie derecho

Bogotá, 21 jul (Sputnik).- Este 20 de julio, día de la independencia de Colombia, se instaló el nuevo Congreso de la República renovado donde más de la mitad de los senadores y representantes a la Cámara llegan por primera vez a legislar en un capitolio que en su mayoría apoyará, por ahora, al próximo presidente Gustavo Petro.



Petro recibe un país dividido políticamente, una economía compleja y grandes retos de seguridad y malestar general encausados en su mayoría por una crisis global y una pandemia que aún no termina. Así las cosas, el próximo Gobierno y el Congreso tiene un desafío enorme para tramitar leyes y sortear estos retos.



Para eso, Petro y su coalición de izquierda Pacto Histórico se pusieron a la tarea de buscar alianzas con partidos tradicionales -siendo el de La U el último en anunciar que respaldará al próximo presidente- y así lograr la mayoría que le permita tramitar las nuevas reformas que quiere.



Para el exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, analista político y docente universitario, Gabriel Cifuentes, el primer año de administración del Gobierno de Petro será vital para tramitar sus principales propuestas de reforma en el Congreso gracias a las mayorías que tiene en el Legislativo.



«Petro va a tener una ‘luna de miel’ con el Congreso y tendrá el gran reto de pasar las reformas agraria, tributaria, de salud y las tendientes a permitir una negociación con el ELN. Un grueso de propuestas que, sin lugar a duda, si no tuviera el congreso como lo tienen hoy en día sería muy difícil», comentó el experto a la Agencia Sputnik.



Con la sumatoria de apoyo del Partido de la U, el presidente electo totalizará 64 senadores y 98 representantes en coalición de Gobierno, es decir, un promedio de 70 por ciento de mayorías en el Congreso de la República.



«Lo cual le da, virtualmente, una aplanadora para poder tramitar las principales reformas que, además, van a requerir modificaciones en la Constitución, es decir, mayorías calificadas», dijo.



Cifuentes agregó que la discusión legislativa durante los próximos tres años dependerá de la relación que el Gobierno electo lleve con los congresistas y la forma de trabajo conjunto que logren desde el próximo 7 de agosto, fecha en la que Petro se posesionará oficialmente como presidente.



En un quiebre con la tradición política, Pacto Histórico tendrá las presidencias de Senado y Cámara de Representantes.



«Hay que ver hasta cuándo va a poder mantener las mayorías en el Congreso, por eso resulta tan determinante que desde hoy y desde el 7 de agosto se radiquen las propuestas que van a requerir un mayor capital político. Los vientos por lo menos para el primer año para el Gobierno son positivos y cuenta con mayorías para darle trámite a reformas constitucionales», concluyó.



De acuerdo con el último informe de Colombia Risk Analysis, una de las grandes pruebas de esta idílica relación del Congreso y Petro será la ambiciosa reforma tributaria con la que se espera financiar los grandes cambios que pretende hacer el nuevo Gobierno.



«El optimismo y confianza que empiezan a marcar las primeras encuestas sugieren un clima favorable para sacar adelante una reforma tributaria ambiciosa. Sin embargo, los aumentos de impuestos a las personas naturales podrán ser un detonante de protestas, particularmente ante una recesión global a la vista», se puede leer en el documento.



En ese sentido, el Congreso será vital para la forma en que se presente este ajuste fiscal a los colombianos y que no termine, como ya sucedió en 2019 y 2020, en protestas violentas.



«El Congreso jugará un papel clave para redactar la reforma y crucialmente en los artículos que deroguen las excepciones consagradas en anteriores reformas (un punto delicado). En ese sentido, los artículos clave que impliquen enormes beneficios o costos a distintos sectores podrían pasar desapercibidos durante la etapa de conciliación. Aquí habrá que esperar hasta el 31 de diciembre cuando el Congreso aprovechará, como es tradición, que el país está de vacaciones navideñas para tramitar reformas políticamente dolorosas», indica el informe.



Por último, el informe de Colombia Risk Analysis, concluye con que este nuevo Congreso tiene la oportunidad de «recuperar legitimidad cumpliendo la función representativa y de verdadero control político» y así llevar a cabo las reformas del Gobierno que inicia el próximo 7 de agosto.



LA OPOSICIÓN



Gracias a la expedición del Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018), todos los partidos y movimientos políticos están en la obligación de realizar su declaración política frente a los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal en ejercicio. En ella, deben decidir si quieren formar parte del gobierno, ser independientes o de oposición.



Quienes quieran hacerlo tienen hasta el 7 de septiembre para anunciar formalmente su postura.



Por ahora el único partido con representación en el Congreso que lo ha hecho es el Centro Democrático, colectivo de ultraderecha con el que llegó el saliente presidente Iván Duque.



En su discurso inaugural, los legisladores de esa bancada sentenciaron que harán una oposición basada en argumentos y respetuosa con las personas.



«Ejerceremos la oposición con espíritu patriótico; respetuosa con las personas y franca con los argumentos», adelantó el vocero de la bancada, el senador Ciro Ramírez.



Esta decisión era de esperarse pues el corazón del movimiento es el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien ha sido uno de los mayores adversarios políticos de Petro.



Con este panorama, Petro tendrá un trabajo arduo en convencer y mantener las alianzas políticas necesarias para gobernar sin problemas en los próximos cuatro años. (Sputnik)