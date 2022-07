Entidades sociales vuelven a protestar en Argentina contra Gobierno de Alberto Fernández

Buenos Aires, 20 jul (Sputnik).- Decenas de miles de personas se manifestaron el miércoles en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias de Argentina convocadas por organizaciones sociales que reclaman al Gobierno de Alberto Fernández la implementación del Salario Básico Universal (SBU) y otras medidas de asistencia para los sectores más marginalizados de la sociedad.



«Fue muy buena la marcha; no buena por la organización ni por la cantidad, sino por el hecho político de tener el reclamo en unidad de acción con un montón de sectores que no participamos juntos en general», dijo a la Agencia Sputnik el secretario general adjunto en la capital de la rama autónoma de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Capital, José «Pepe» Peralta.



La marcha tuvo su epicentro en el Puente Puerreydón, uno de los principales accesos desde el sur de la ciudad, adonde acudieron más de 20.000 personas convocadas por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) además de la CTA-Autónoma.



En simultáneo, otra marcha tenía lugar frente al monumento del Obelisco en la capital argentina, alentada por el Polo Obrero.



Salario Básico Universal



El principal reclamo de las entidades, que también se movilizaron en otros 80 puntos del país, de acuerdo al secretario general adjunto de la CTA-Autónoma, es la creación del Salario Básico Universal equivalente al valor de la canasta básica alimentaria, que marca el límite de la indigencia y que, en mayo, estaba a 14.401 pesos (106 dólares al cambio oficial).



«Si no es el Salario Básico Universal, inventá otra cosa mejor», le conminó durante el acto al presidente, Alberto Fernández, el principal referente del MTE, Juan Grabois.



Este activista, cuyo movimiento reclama aumentos para empleados públicos y privados y un incremento para los jubilados que cobran la pensión mínima, advirtió al jefe de Estado que las organizaciones sociales lo votaron «para que haya menos pobreza, no para que haya más».



«Nos unifica el cómo están las cosas para los trabajadores ante la inflación, ante la falta de contención del Estado en muchos sentidos, lo que nos pone a la sociedad al límite de la tolerancia», esgrimió Peralta, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras (Siteba).



El Ejecutivo argentino tiene de plazo hasta el lunes para dar una respuesta, señaló el dirigente sindical al enfatizar su vocación de diálogo «para consensuar las salidas que sean necesarias».



En todo caso, «de aquí al lunes se evaluarán nuevas medidas y seguiremos estando en las calles, con esta metodología u otra, para contener a un sector desprotegido que no tiene manera de regularizar su situación y cuya alimentación está en riesgo», sostuvo Peralta.



La decisión de realizar esta manifestación se tomó hace una semana durante una asamblea en la estación Constitución, al sur de la ciudad de Buenos Aires.



Más de 300.000 personas convocadas por la Unidad Piquetera en Argentina, un frente que reúne a una treintena de organizaciones sociales, se manifestaron el jueves pasado en la capital argentina y en otro centenar de urbes para reclamar un aumento del salario mínimo y un bono para los sectores más vulnerables.



Al asumir hace tres semanas, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció medidas de contención fiscal y nuevas restricciones para desalentar el consumo de dólares.



Lejos de detener su escalada alcista, el dólar blue, una divisa que opera en el circuito informal, saltó el miércoles 5,3 por ciento hasta llegar a los 317 pesos argentinos, después de que el ministro de Turismo, Matías Lammens, confirmara que el Gobierno prepara algún tipo de desdoblamiento para que los turistas liquiden sus dólares en el mercado oficial. (Sputnik)