Ingenieros de la NASA buscan proteger el telescopio espacial Webb de los meteoritos

Washington, 20 jul (Sputnik).- Los ingenieros de la NASA están preocupados por impactos de micrometeoritos más grandes que eventualmente puedan degradar el rendimiento del Telescopio Espacial James Webb (JWST), desplegado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y ya trabajan en contramedidas, declaró este miércoles el jefe científico de la agencia espacial, Thomas Zurbuchen.



«El espacio no está vacío, tiene polvo (…) Ya hemos tenido impactos seis veces, pero hubo uno más grande que llegó demasiado pronto y nos pone nerviosos», dijo Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, en un podcast del Washington Post.



El equipo operativo y de diseño de Webb había anticipado impactos ocasionales de micrometeoritos, pero no tantos y de menor tamaño, dijo Zurbuchen.



Su equipo ya trabaja en contramedidas, que incluyen la posibilidad de hacer volar el telescopio hacia una corriente de polvo, añadió.



«Necesitamos entender qué tan fuertes serán estos impactos (y) si podemos proteger más el telescopio volando de regreso a una corriente de polvo y estamos viendo eso ahora mismo», detalló.



Zurbuchen comparó el impacto hasta ahora con una abolladura en un automóvil pequeño que, por sí solo, no afectó el rendimiento de ninguna manera. (Sputnik)