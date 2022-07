Inteligencia de EEUU considera que Irán no ha reanudado intentos por tener armas nucleares

Washington, 21 jul (Sputnik).- Según la comunidad de inteligencia de EEUU, Irán no ha reanudado los esfuerzos de armamento nuclear, dijo el director de la CIA, William Burns, en declaraciones durante el Foro de Seguridad de Aspen.



«Nuestra mejor consideración de inteligencia es que los iraníes no han reanudado el esfuerzo de armamento que tenían en marcha hasta 2004 y luego suspendieron, así que eso es algo, obviamente nosotros en la CIA y en toda la comunidad de inteligencia de EEUU mantenemos un enfoque muy, muy preciso», dijo Burns el miércoles.



En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia, más Alemania) sellaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.



Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas.



En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron en Viena negociaciones para restablecer el pacto nuclear.



En marzo pasado las consultas se estancaron, pero a finales de junio, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó haber acordado con el ministro de Exteriores de Irán, Amir Abdolahian, reanudar las conversaciones. (Sputnik)