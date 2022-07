Ministros cierran filas con presidente ante nuevo escándalo en Perú

Lima, 20 jul (Prensa Latina) El Consejo de Ministros de Perú en pleno manifestó hoy su respaldo al presidente Pedro Castillo, al rechazar las acusaciones del exministro del Interior Mariano González, quien lo acusó de estar comprometido con la corrupción.

Al término de una sesión del gabinete ministerial, el primer ministro, Aníbal Torres, y varios de los titulares negaron la versión de González sobre su retiro y señalaron que la causa fue lo insatisfactorio de su trabajo y la falta de coordinación del mismo con el Gobierno.

Torres señaló que Castillo recibe acusaciones sin ninguna prueba y comparó a González con dos empresarios involucrados en casos de corrupción que evitaron la prisión preventiva ofreciendo pruebas contra Castillo, las que no presentan porque no tienen.

Sobre el caso del exministro, dijo que fue designado para presentar un plan de combate a la inseguridad y el delito en Lima y el vecino puerto del Callao, pero no ha sido posible siquiera iniciarlo.

Añadió que el titular cesado ayer casi no asistía a las reuniones ministeriales, era difícil comunicarse con él y y el problema de la inseguridad ciudadana es desesperante, por lo cual González fue reemplazado por el ex oficial de policía Willy Huerta.

Refutó así la versión de González, según la cual el presidente lo echó por designar un grupo selecto para apoyar a la Fiscalía Anticorrupción y buscar a dos exfuncionarios prófugos e indagados por presunta corrupción.

El exministro afirma que accedió al Gobierno “cual caballo de Troya, para recuperar la democracia” y que se ha propuesto lograr el fin de la presidencia de Castillo y para ello sostiene que al retirarlo del Ejecutivo, obstaculizó el trabajo de inteligencia anticorrupción e incurrió así en infracción constitucional por lo que el Congreso debe cesarlo.

Tras negar esa versión, Torres dijo que el presidente no tuvo que ver con la creación del grupo de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción no le compete disolverlo, mientras el nuevo ministro del Interior apuntó que proyecta reforzarlo con un oficial anticorrupción.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, fustigó a González y dijo que con sus declaraciones insultó no solo al presidente y al primer ministro sino a todos los integrantes del gabinete, lo cual consideró una falta de respeto inadmisible.

Afirmó que hace más de una semana el extitular presentó un plan de seguridad ciudadana de cinco páginas, el cual afirmaba que solo existía una sensación de inseguridad, ante lo cual Torres lo dijo en una conferencia de prensa.

“Acá el que no trabaja o no quiere trabajar tiene que dar un paso al costado. Se ha evaluado su trabajo y no ha dado respuestas sobre seguridad ciudadana y entonces que salga a insultar no es correcto”, expresó.

El titular de Defensa, José Gavidia, refirió que buscaba constantemente a González para coordinar patrullajes conjuntos militares y policiales en Lima, en virtud del estado vigente por el problema de la delincuencia, pero no respondía a sus llamados.

El ministro de Justicia, Félix Chero, señaló que su excolega tiene “la obligación moral con el país, demostrar los hechos que ha afirmado” sobre el presidente.