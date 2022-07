Moscú tacha de absurdas las palabras sobre el aislamiento de Putin por su viaje a Irán

Moscú, 20 jul (Sputnik).- La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, dijo que son absurdas las declaraciones de John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, sobre el llamado aislamiento del presidente de Rusia, Vladímir Putin, debido a su viaje a Irán.



«Washington, en su afán de galvanizar la tesis frustrada sobre el aislamiento de Rusia, no menosprecia nada, hasta recurre a las absurdidades», escribió la diplomática en su canal de Telegram.



John Kirby dijo que la visita del mandatario ruso a Teherán y su participación en la cumbre del proceso de Astaná (sobre la situación en Siria) han demostrado «el creciente aislamiento» de Rusia.



Al comentarlo, Zajárova señaló: «Nos gustaría decir que la Casa Blanca en sus declaraciones muestra creciente razonamiento lógico, pero no podemos decirlo, porque la lógica, igual que el aislamiento, o está presente o no. Hoy día están ausentes ambos, tanto el aislamiento de Moscú como la lógica de Washington», resumió.



La declaración de Kirby tampoco fue pasada por alto por el vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien consignó que el Kremlin no está de acuerdo con sus palabras.



«Esta es una valoración fundamentalmente errónea», insistió el portavoz ruso. (Sputnik)