Putin explica la demora de Canadá para devolver la turbina al Nord Stream 1

Moscú, 20 jul (Sputnik). – El presidente ruso, Vladímir Putin, explicó este miércoles por qué se demora Canadá en devolver la turbina Siemens para el gasoducto Nord Stream 1, al señalar que no tienen que ver ni la política ni la operación militar de Rusia en Ucrania.



«La decisión de Canadá (de demorar la devolución de la turbina) no tiene ningún contenido político ni tiene que ver con la operación militar en Ucrania. Se trata de motivos pragmáticos, de un intento de Canadá de abrirse paso en el mercado europeo», dijo Putin en el foro Ideas Fuertes para los Tiempos Nuevos.



El mandatario comentó que Canadá quiere salir al mercado europeo con su propio petróleo y gas.



«Canadá produce petróleo y gas y quiere ofrecerlos en el mercado europeo», afirmó.



Putin señaló que para evitar semejantes contratiempos Rusia necesita aprender a reparar ella misma esas turbinas.



«Después de que nos devuelvan la turbina tras su mantenimiento, ¿cuáles serán sus parámetros técnicos? ¿Quién lo sabe? Quizá algún día la desconecten, todo puede ocurrir… Eso tiene una gran importancia y por esta razón necesitamos tener nuestras propias escuelas de ingenieros», subrayó el presidente.



La turbina en cuestión se utiliza en las plantas de bombeo del grupo ruso Gazprom, sin ella es imposible bombear el gas a plena capacidad.



En tanto, el diario ruso Kommersant informó, citando a fuentes conocedoras de la situación, que el 17 de julio Canadá envió la turbina a Alemania y que la misma llegaría a Rusia hacia el 24 de julio.



El pasado martes trascendió a los medios que los suministros de Rusia a Alemania a través del gasoducto Nord Stream se reanudarán el 21 de julio después de terminar los trabajos de mantenimiento reglamentario. También se comentó que el Nord Stream no volverá a funcionar a plena capacidad, sino que trasegaría el gas al nivel de antes del inicio del mantenimiento.



El gasoducto Nord Stream, la principal vía de suministro del gas ruso a la región europea, fue parado del 11 al 21 de julio para someterlo a mantenimiento reglamentario anual. El operador del gasoducto –Nord Stream AG– comunicó que los trabajos incluyen tests de dispositivos mecánicos y de sistemas de automatización. (Sputnik)