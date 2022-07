Cuba anuncia más de 70 medidas para intentar revitalizar su economía

La Habana, 21 jul (Sputnik).- El vice primer ministro cubano Alejandro Gil anunció un paquete de más de 70 medidas para intentar recuperar la economía local, en su intervención en el noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) que sesiona este jueves en la capital de la isla.



«Con el objetivo de recuperar la economía cubana fueron aprobadas unas 75 medidas dirigidas, entre otras cosas, a incrementar los ingresos en divisas y aumentar y diversificar las exportaciones», subraya un mensaje divulgado por el sitio web Cubadebate en su cuenta en Twitter.



Entre las principales medidas anunciadas por Gil, que también ocupa la cartera de Economía y Planificación, está la identificación de todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas e implementar las acciones que corresponden, impulsar las producciones nacionales, industriales y agropecuarias, para sustituir importaciones en el turismo, e implementar un programa para la disminución gradual del déficit presupuestario y alcanzar el equilibrio financiero interno del país.



También se prevé implementar medidas para incrementar la captación de ingresos en los municipios, redimensionar el sector presupuestado, perfeccionar la identificación, selección y atención priorizada a las personas, familias, hogares y comunidades en situaciones de vulnerabilidad con protocolos integrales de actuación y frenar la reproducción de patrones de comportamientos negativos, continuar consolidando el trabajo en los barrios, y evaluar los sistemas de bonos para las personas en situación de vulnerabilidad.



A su vez, Gil llamó a incentivar el comercio electrónico, y autorizar al Grupo Empresarial de Correos de Cuba el comercio electrónico transfronterizo en la modalidad de importación-exportación.



Como parte del nuevo plan de medidas se comercializarán en el país productos ofertados por proveedores en el extranjero y nacionales, bajo la modalidad de ventas en consignación, se implementará un nuevo esquema de acceso y asignación de las divisas para las entidades estatales y mixtas, y se continuará ampliando el esquema secundario de asignación de divisas para actores económicos estatales y no estatales.



También se instó a incrementar el surgimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) estatales orientadas a la exportación, estimular que las empresas estatales, a partir de sus utilidades, dediquen financiamiento a la construcción de viviendas para sus trabajadores, avanzar en la constitución de empresas mixtas estatales-privadas, y establecer el marco regulatorio para la inversión extranjera con el sector no estatal.



El vice primer ministro cubano pidió estimular desde las nuevas formas de gestión no estatal el desarrollo de servicios de tintorería, servicios de alimentación ligera para llevar y otros de apoyo a las familias.



Se anunció también la flexibilización de la importación por personas naturales con carácter no comercial, que incluye definir el carácter no comercial de la importación de las misceláneas por su valor y peso y por la diversidad de los artículos a importar y no por las cantidades físicas.



A su vez, se incrementará la cantidad permitida a importar de algunos artículos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, tablet, neumáticos, llantas, entre otros, incrementar el límite de importación mediante envíos de 10 a 20 kilogramos, disminuir el valor del kg de importación de 20 a 10 dólares e incrementar el exento de pago de 1,5 kg a 3 kg para los artículos que se les aplique el valor-peso, así como disminuir el 70 por ciento del pago del impuesto aduanero (actualmente es del 100 por ciento y se reduce al 30 por ciento).



Mercado cambiario de divisas



El Gobierno cubano anunció además que se relanzará el mercado cambiario de divisas para la población y los viajeros internacionales, incluido el dólar estadounidense, pero con una tasa superior a la oficial establecida hasta el momento (1 dólar por 24 pesos).



Según Gil, aún se evalúan los detalles de su aplicación, aunque aclaró que el mercado trabajará con todas las monedas, incluidos los dólares en efectivo, aun cuando las condiciones por las cuales dejó de aceptarse en Cuba se mantienen, como las limitaciones a su uso producto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU desde 1962.



Actualmente el mercado informal opera con dólares estadounidenses, euros y otras monedas libremente convertibles, a precios que oscilan alrededor de los 115 y 120 pesos cubanos por cada una de ellas. (Sputnik)