Esposa de Assange agradece a López Obrador por defenderlo ante Biden

Londres, 21 jul (Prensa Latina) Stella Assange, esposa del fundador de WikiLeaks Julian Assange, agradeció hoy al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por interceder por su marido ante el mandatario estadounidense, Joe Biden.

Estoy profundamente agradecida al Presidente @lopezobrador por abogar por Julian ante @POTUS, escribió Stella este jueves en su cuenta de la red social Twitter.

La compañera sentimental del periodista australiano también consideró urgente que otros líderes mundiales se unan al llamado hecho por el mandatario mexicano a su homólogo norteamericano durante un encuentro en la Casa Blanca.

La presión internacional logró la liberación de (Nelson) Mandela. El tiempo es ahora para presionar para que Biden ponga fin a esta locura, agregó Stella.

López Obrador reveló el lunes pasado que le dejó una carta al presidente estadounidense, en la cual le explicaba que Assange no cometió delito grave, no le causó la muerte a nadie, y no violó ningún derecho humano, por lo que detenerlo significaba una afrenta permanente a la libertad de expresión y de las personas.

El gobernante mexicano agregó que le reafirmó a su contraparte estadounidense su disposición a ofrecer asilo al periodista australiano, quien está encerrado en una cárcel londinense desde 2019, a la espera de que la justicia británica decida sobre su extradición al país norteño.

Estados Unidos pretende juzgar al fundador de WikiLeaks por hacer públicos crímenes de guerra cometidos por militares norteamericanos en Irán y Afganistán, y otros secretos de la diplomacia estadounidense.

Assange recurrió a principios de mes ante el Tribunal Superior de Londres la decisión de la ministra británica del Interior, Priti Patel, de entregarlo a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel.

El caso pasó a manos de Patel después que esa misma corte aceptó en abril pasado la apelación de los fiscales estadounidenses contra la decisión de una jueza de primera instancia, que se negó a extraditarlo, debido a su frágil estado de salud mental.