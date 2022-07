Presidente de Argentina propone un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y China

Buenos Aires, 21 jul (Sputnik).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó su predisposición a negociar desde el Mercado Común del Sur (Mercosur) un tratado de libre comercio con China, al intervenir en la LX Cumbre de Jefes de Estado del bloque regional que tiene lugar en la ciudad paraguaya de Luque (centro-oeste).



«¿Y si existiera la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo con el Mercosur? ¿Por qué no lo analizamos juntos?», planteó el mandatario durante su discurso este jueves.



Ya que el bloque comercial que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pudo concluir un acuerdo de libre comercio con Singapur, el presidente argentino insistió en la posibilidad de avanzar con China en el mismo sentido.



«Va a ser más importante ese acuerdo si cuenta con los 200 millones de habitantes que tiene Brasil», planteó.



El presidente, que insistió durante su discurso en buscar soluciones en conjunto, sostuvo que los cuatro países miembros podrían establecer una relación comercial más fuerte con el gigante asiático.



«¿Por qué no volvemos a pensar en nosotros como un espacio único?», preguntó ante sus pares.



El jefe de Estado aseguró que a todos ellos les ha tocado «gobernar en el peor momento de la humanidad».



«Pero que no sea en vano, que sirva para que entendamos que tenemos que estar más unidos que nunca», pidió.



Situación frágil



Al advertir sobre los desafíos que tiene la región, Fernández señaló al comienzo de su disertación que la pandemia del covid-19 y el conflicto en Ucrania han complejizado un mundo del que han salido del mercado «millones de toneladas de trigo, de cereales y de girasol».



«El 75 por ciento del aceite que se consume en Europa y que viene de Ucrania desapareció y el hambre empieza a asediar al mundo entero», advirtió.



Los habitantes del hemisferio sur son las principales víctimas de este contexto adverso, sostuvo Fernández.



La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció «que como consecuencia del conflicto bélico, el mundo va a enfrentar una hambruna que va a lastimar a 300 millones de habitantes», refirió el presidente.



Al señalar que América Latina es el continente más desigual del mundo, Fernández subrayó la importancia de unirse dentro del bloque comercial para protegerse, para hacer más fuerte la región, y por ende, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (Celac).



«Hay que escuchar a Europa decir que se queda sin energía, que sus inflaciones aumentan en 300, 400, 500 por ciento, que la inflación de EEUU aumenta 800 por ciento», enumeró.



Ante este escenario, el presidente argentino reclamó a sus pares que aúnen esfuerzos para ofrecer al mundo la energía y los alimentos que necesitan y que no busquen salidas individuales.

🎙️»Y si existiera la posibilidad de pensar en que China tuviera un acuerdo con el MERCOSUR, ¿por qué no analizamos la factibilidad juntos? ¿Por qué no pensamos en nosotros como un espacio único?». El presidente @alferdez en la LX Cumbre de Jefes de Estado del #Mercosur. pic.twitter.com/jypDl2YZVs — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) July 21, 2022

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou anunció la semana pasada que su Gobierno comenzó de manera formal las negociaciones con China para firmar un tratado de libre comercio (TLC), postura que rechaza Argentina, al entender que los acuerdos unilaterales por afuera del Mercosur dañan a la unión aduanera. (Sputnik)