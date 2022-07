Ucrania: exportación de cereales bloqueada.

Se sabe que Ucrania es poderosa en la producción y exportación de cereales.

Millones de toneladas están estancadas principalmente en Odesa, pues Rusia en el Mar Negro impide la salida. Son productos que deben alimentar a muchos en muchos lugares. A los rusos les preocupa un pepino la comida en el resto del mundo. Les fascina que el producto de la venta no logre ingresar a Ucrania. Pretende, a cambio del desbloqueo, que se le quiten las restricciones que le impusieron los occidentales en cuanto a la compra de sus cereales. Por supuesto que si los aliados comienzan a ceder, Rusia se termina de montar.

Todo aparenta estar en un callejón sin salida. Ucrania sigue poniendo los muertos. Siguen también muriendo un chorro de rusos, pero esto a los rusos nunca les ha preocupado. Parecía que no les preocupaban las sanciones occidentales, pero vean como está chantajeando para que les vayan quitando. Quieren dólares y ya. Mientras, la guerra de arrasamiento y conquista continúa. Rusia la va ganando. No queda más que llenar a Ucrania de armas apropiadas.

Lo que uno haría: compraría los cereales a Ucrania y le diría a Putin que o se hace a un lado o las pagará con su jodedera. Los cereales tienen que salir. Saldrán de todos modos, robados por los rusos. Si los aliados no son capaces de sacar esos cereales, no están en nada. No se nos escapa que los benditos cereales pueden dar origen a otra guerra mundial, mas la verdad es que Rusia se está tragando que los aliados suministren millones de toneladas de dólares a Ucrania, para su resistencia.

La invasión rusa se intensifica. El imperio se siente invencible. Los ucranianos son verdaderos héroes. Probaron la libertad y ahora prefieren morir que sobrevivir avasallados por los rusos. Conocen demasiado bien a los rusos. Probablemente no haya nada en el mundo más perverso que sentir placer con destruir ciudades y habitantes. Los rusos saben que a Occidente no le interesa joderlos por joderlos. De hecho los enriquecieron y esto les ha venido permitiendo invadir vecinos. Sencillamente están por engrandecer el imperio. La destrucción de vidas y haciendas no es relevante.

A los aliados no les sirve que la invasión siga indefinidamente, hasta que no quede en Ucrania ni un solo edificio ni tampoco un solo ucraniano que se sienta hombre libre. Esto solo demostraría que la OTAN no hace falta. Los aliados deben entregar a Ucrania y rápido, absolutamente todo lo necesario. Esto es más barato que seguirla ayudando indefinidamente. Dentro de un año no habrá plata que siquiera alcance para una justa reconstrucción. Ni siquiera para remover escombros. La hipótesis de que Rusia se salga con lo que realmente pretende es absolutamente inaceptable. Ucrania debe poder sacar a los rusos de su suelo y poder incluso bombardear las zonas limítrofes de Rusia y Bielorusia donde se fortifican para joder al vecino. La guerra no puede durar porque incluso no hay completa garantía de que la unidad en los aliados se sostenga.

(*) Mauro Murillo Arias es Abogado