Cruz Roja Costarricense lista para atender la Romería 2022

San José, 22 jul (Elpaís.cr).- La Benemérita Cruz Roja Costarricense brindará servicio de atención prehospitalaria y extrahospitalaria a la población que participará en la Romería 2022.

La entidad cuenta con más de 400 Cruzrojistas y la habilitación de diferentes puestos de atención a emergencias sobre la ruta hacia la Basílica, la institución está lista para trabajar en su Plan Operativo de Romería 2022.

Tras 2 años sin Romería presencial por temas relacionados a la pandemia, se estima que participen más de 2 de millones de personas; en este sentido la Benemérita Cruz Roja Costarricense ejecutará su Plan Operativo Romería 2022, en el cual se incluye la habilitación de puestos de atención a emergencias a lo largo de toda la ruta.

“Para esta Romería la Cruz Roja Costarricense se ha preparado con un plan operativo, con la participación de más de 400 cruzrojistas distribuidos en diferentes periodos operacionales, para los días del 23 al 30 julio la institución mantendrá un perfil de reforzamiento de comités auxiliares para las actividades propiamente en Cartago, y para el fin de semana del 30 al 31 julio la institución inicia con el montaje de los puestos tradicionales sobre la ruta entre los que destacan los ubicados en el Fierro, Conventillos, la Galera, Tres Ríos, Ochomogo, Taras y la Basílica, indicar que los puestos del Fierro y Conventillos solo estarán habilitados el 01 y 02 de agosto”, explicó Christopher Calderón Bailey, Jefe de Atención a Emergencias y Rescate de la Cruz Roja Costarricense.

La Cruz Roja Costarricense reiteró el llamado a la población en general y especialmente a los que van a participar de esta romería, es por ello que le brindamos las siguientes recomendaciones.

“Desde la Benemérita le recordamos a las personas que vayan a participar de esta actividad, la importancia de mantenerse hidratados, de llevar ropa cómoda, de no caminar solos, y si llevan niños no descuidarlos; además de no suspender los medicamentos crónicos para así evitar alteraciones o situaciones adversas con la salud, es importante utilizar siempre el protector solar y utilizar zapatos cómodos para el trayecto, además de conocer sus condiciones físicas para realizar esta caminata”, acotó Calderón Bailey.

La Cruz Roja Costarricense es una institución humanitaria auxiliar de los poderes públicos, que trabaja en prevenir y aliviar el sufrimiento humano cuyo mandato, es salvar vidas en todas las circunstancias en apego los principios fundamentales de: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

Algunas recomendaciones para realizar la romería y evitar complicaciones:

– La preparación física es clave para realizar con éxito la romería

– Acérquese a los puestos de atención de Cruz Roja para recibir atención y ayuda

– Utilice ropa de colores visibles para ser identificado con facilidad por conductores

– Utilice gorra y/o sombrero para evitar sobreponerse los efectos de los rayos del sol

– Lleve al menos dos pares de zapatos que haya utilizado con anterioridad

– Evite caminar en zonas de alto tránsito vehicular

– Ingiera medicamentos según indicaciones de su médico, y porte la información de su tratamiento médico y documentos personales

– Consuma alimentos saludables, evite alimentarse con productos cuya procedencia y manipulación es dudosa

– Cuide y vigile a los niños en todo momento, coloque una identificación en un lugar visible con nombre del niño y un número de teléfono.

– Hidratarse de forma adecuada.

– Si experimenta una situación de emergencia real durante la romería llame al Sistema de Emergencias 9-1-1