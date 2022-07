Más del 50% de los británicos cree que Johnson no cumplió sus promesas electorales

Londres, 22 jul (Sputnik).- Un 54 por ciento de los habitantes del Reino Unido opina que el primer ministro Boris Johnson, que presentó la dimisión, no cumplió en este puesto sus promesas electorales, según un sondeo que efectuó la compañía Yougov.



El miércoles pasado, al intervenir por última vez ante los parlamentarios en calidad de primer ministro, Johnson dijo que en lo fundamental cumplió su misión y se despidió de ellos con las palabras «Hasta la vista, baby».



Según la pesquisa, solo un 29 por ciento de los preguntados cree que Johnson cumplió las promesas que dio hace dos años, al ocupar el puesto de primer ministro, mientras un 54 por ciento sostiene que no consiguió las metas planteadas.



El estudio mostró que un 57 por ciento cree que la dimisión de Johnson agradó a los conservadores, mientras un 25 por ciento opina que el partido lamentará este hecho.



El sondeo se llevó a cabo el 21 de julio y abarcó a 2.934 británicos mayores de edad. El margen de error estadístico no se indicó.



Boris Johnson, en el cargo de primer ministro desde julio 2019, anunció el 7 de julio que abandona este puesto y el de líder del Partido Conservador del Reino Unido.



Sobre Johnson llovieron muchas críticas, lo acusaron, en particular, de estar encubriendo al diputado Christopher Pincher, involucrado en un escándalo sexual. (Sputnik)