México consiente a productores para contener inflación y evitar una hambruna

Ciudad de México, 22 jul (Sputnik).- El plan mexicano para garantizar alimentos y controlar la inflación contempla precios de garantía justos a productores de granos y suministro de fertilizantes, ante el riesgo de una hambruna global advertido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



«Las altas tasas de inflación tienen que ver con los desajustes de la economía mundial, por la pandemia y la guerra en Ucrania, pero también debemos reconocer que desde hace tiempo no estamos produciendo lo suficiente», dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su encuentro con su par estadounidense Joe Biden, en la Casa Blanca, a mediados de julio.



En la realidad actual, para Norteamérica «es indispensable producir lo que consumen nuestros países y regiones», dijo el mandatario mexicano, que implementa una política de precios de garantía para estimular la producción nacional de maíz, frijol, arroz y otros granos, con disponibilidad de fertilizantes en zonas rurales.



En ese marco, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó el lunes pasado a llevar de inmediato al mercado mundial el grano de Ucrania y el grano y los fertilizantes de Rusia, para reducir el riesgo de hambrunas.



El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Ignacio Martínez, Cortes, dijo a la Agencia Sputnik que la crisis económica internacional «está afectando principalmente a países de renta baja y media, principalmente importadores de insumos, de materias primas, y de fertilizantes, que son muy importantes para la producción agrícola».



El analista, que se desempeña como coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, estima que la escasez afecta al suministro de alimentos, cuando hay un continente olvidado en la cooperación sanitaria -en referencia a África-, para suministrar el biológico con el que se combate el coronavirus.



«Este continente africano también está afectado por el conflicto en la región euroasiática, a raíz de que importa granos cereales y fertilizantes, tanto de Ucrania como Rusia», opinó el economista.



África es el continente que más ha sufrido hambrunas pasadas, y por conflictos sociales y militares, recuerda el especialista de la UNAM.



«Esa circunstancia y lo hace más vulnerable al incremento de los precios de los productos agrícolas», advirtió.



Las declaraciones del académico van en la línea con lo expresado por Guterres, quien dijo que el mundo enfrenta «un riesgo real de múltiples hambrunas este año», y llamó a reintegrar de inmediato la producción de alimentos de Ucrania, con los alimentos y fertilizantes de Rusia en los mercados mundiales, manteniendo abierto el comercio mundial.



Impacto político de la crisis



Otros países europeos y americanos están afectados por el conflicto en Ucrania por el incremento de los precios de los energéticos.



«Esta crisis en el mercado de energéticos afecta a Europa, por ejemplo, en lo referente al incremento del costo del gas para los hogares y también el suministro combustible para el consumo industrial», explica Martínez.



En este rubro industrial se ven más afectadas las cadenas de suministro de los países europeos, que fueron los que más apoyaron la imposición de sanciones económicas a Rusia promovidas por EEUU.



Finalmente, el experto analiza el escenario político en el que influye la coyuntura electoral interna de los países afectados en Occidente.



«Es el caso de EEUU, donde la inflación no cede y se incrementará en los próximos tres meses, justo en la víspera de las elecciones de medio mandato presidencial legislativas» para renovar el Capitolio de medio mandato presidencial del 8 de noviembre próximo, explicó Martínez.



Esa coincidencia estará afectado los proyectos del presidente Joe Biden, a raíz de que el gobernante Partido Demócrata no tiene una perspectiva favorable para esos comicios, opina el analista internacional.



El incremento de precios impacta en la popularidad del jefe de la Casa Blanca, que ha descendido drásticamente de 41 por ciento de una percepción favorable a una aceptación menor a 37 por ciento.



«Esa baja popularidad es resultado de que los consumidores manifiestan su mal humor social y su descontento con el partido gobernante, que está en riesgo de perder los comicios legislativos intermedios», anticipó Martínez.



Impopularidad por la inflación



Otro efecto está relacionado al incremento de precios en EEUU, por ejemplo de los servicios de salud, seguros, educación transporte viajes aéreos, y el aumento de precios de alimentos, restaurantes y otros consumos en el mercado interior.



Como consecuencia, se esperan aumentos a las tasas de interés establecidas por los bancos centrales y que en EEUU la Reserva Federal (Fed, banco central) aumente el costo del dinero.



Para el 27 de julio próximo, el pronóstico de los analistas es que la Fed aumente las tasas de interés y que eleve ese indicador en 100 puntos base ese referente bancario, pasando de 1,75 a 2,75 por ciento.



«Esto provocará una escalada a nivel internacional en las tasas de interés de referencia de los países occidentales», puntualizó el académico.



Martínez concluye que las políticas monetarias que antes estimulaban el consumo en el mercado interno, ahora se han convertido por la crisis en políticas restrictivas del gasto de los consumidores. (Sputnik)