México resiste presiones en defensa del petróleo afirma López Obrador

Ciudad de México, 22 jul (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que resistirá las presiones en defensa del petróleo como propiedad nacional, e insistió que México no viola el tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su conferencia de prensa matutina desde Jalisco, el mandatario mexicano fustigó a los entreguistas mexicanos que apoyan a las empresas extranjeras en demandas ilegales contra la nación para las cuales usan el T-MEC.

Le repitió al pueblo mexicano que puede estar tranquilo pues no hay ninguna violación como se pretende hacer creer con el proceso de consulta planteado por los gobiernos de Estados y Canadá al que México responderá.

Recordó que desde la negociación para la firma del T-MEC su gobierno cuidó no comprometer el petróleo, lo cual llevó a detener el diálogo porque el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto había ofrecido un capítulo especial del tratado entregando el petróleo al extranjero.

En ese momento López Obrador era presidente electo y advirtió que si se firmaba el tratado lo vetaría apenas asumiera, y le pedimos, sostuvo, al negociador Jesús Seade que viniera a México a analizar el capítulo ya aprobado por el gobierno porque no estábamos de acuerdo.

Admitió que los negociadores del gobierno de Estados Unidos se molestaron y levantaron la mesa y amenazaron que si no aceptábamos nos iba a ir mal, pero no cedimos y al final tuvieron que cambiar el capítulo en los términos que México planteó para que no quedara dudas de quién era el petróleo.

Les explicamos, dijo, que los tratados anteriores fueron firmados por gobiernos neoliberales entregados al capital extranjero y esa situación no iba a continuar con ningún recurso nacional porque el pueblo lo había elegido para cambiar esas cosas.

El mandatario leyó el párrafo que fue aprobado finalmente, el cual señala: “Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los hidrocarburos».

El mandatario insistió en el porqué México no viola el tratado con su ley eléctrica y la reforma energética y calificó de “un legado de traición a la patria” lo que hacían los gobiernos neoliberales de defender el capital extranjero.

Volvió a acusar a empresarios y transnacionales como Iberdrola como instigadores de esa situación y dijo que ya está claro por los tribunales de que esa compañía española cometió fraude legal con la venta a terceros del presunto autoabastecimiento de energía y están muy dolidos.