Política energética de México no es contraria a T-MEC, afirma canciller

Ciudad de México, 23 jul (Sputnik).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó el viernes que no hay elementos para suponer que la actual política energética de su país es contraria a los acuerdos asentados en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



«México tiene tratados internacionales de todo tipo, y los tratados te obligan, pero no veo yo, a esta fecha, ningún elemento para suponer que las decisiones que se han tomado estén en contradicción con los contenidos del Tratado de Libre Comercio, de manera que sería yo optimista; no digo que vaya a ser fácil, pero vamos a salir adelante con resolución y con consistencia», dijo el funcionario desde el estado de Chiapas (sureste).



Las declaraciones del canciller hacen referencia al pedido de Estados Unidos, al que se sumó Canadá, de consultas con México sobre las políticas energéticas del país latinoamericano, que según Ottawa y Washington podrían incumplir con las reglas del tratado comercial de América del Norte.



Ebrard añadió que las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía presentarán los argumentos para defender la soberanía nacional ante el pedido de consultas.



«En consecuencia ahora la función de la Secretaría de Relaciones Exterior será apoyar coordinar junto con la Secretaría de Economía presentar los argumentos y defender la soberanía de México, la autodeterminación de México porque ningún tratado puede estar por encima de eso», expresó.



El canciller recordó que las consultas que están planteando Estados Unidos y Canadá son habituales cuando hay diferencias entre socios comerciales.



«Hay quien se asusta o exagera cuando hay una consulta; una consulta es para decir: ‘yo, país, creo que tú estás tomando medidas que me perjudican’, y entonces yo tengo que argumentar por qué creo que no es así», explicó.



Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, expresó en comunicado que las medidas de México (que dan preferencias de mercado a las empresas estatales) «socavan a las compañías estadounidenses» de energía.



En ese sentido explicó que las consultas señalan «serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos dentro del T-MEC».



Por su parte, la portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Alice Hansen, dijo que estaban de acuerdo con Estados Unidos respecto a que las políticas mexicanas «son inconsistentes con las obligaciones de México». (Sputnik)