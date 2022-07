Presidente de Argentina critica a agroexportadores por retener $20.000 millones

Buenos Aires, 22 jul (Sputnik).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuestionó a los agroexportadores por dejar de liquidar 20.000 millones de dólares ante la volatilidad cambiaria que vive el país en las últimas semanas.



Fernández asumió «el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita», durante un acto este viernes en el Museo del Bicentenario, aledaño a la sede del Gobierno.



El mandatario, que anunció el inicio de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica en el marco del programa federal «Construir Ciencia», destacó el alza de 7,4 por ciento interanual que tuvo la economía argentina en mayo.



En ese contexto, el presidente aseguró que su Gobierno continuará trabajando ante «una oportunidad de crecer con dignidad, dándole lugar al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología el lugar que merece».



«Los que me quieren torcer el brazo, sepan que no me van a torcer el brazo, porque cuento con cada uno de ustedes», enfatizó Fernández.



La actual gestión es consciente «de que la crisis global hace difícil cualquier solución y suma incertidumbres y temores en momentos donde muchos pregonan y siembran incertidumbres y temores», indicó el jefe de Estado.



«Cada uno de esos desafíos los voy a superar con cada uno de ustedes», enfatizó.



La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció la semana pasada una disminución del gasto público y una rebaja del déficit fiscal, en consonancia con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar 44.000 millones de dólares.



En un marco de escalada inflacionaria, el dólar blue, que opera en el circuito informal, aumentó 1,5 por ciento este viernes.



La tendencia alcista de esta divisa sin restricciones comenzó a partir de la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán, el pasado 2 de julio.



En plena incertidumbre económica, la cotización informal del dólar aumentó desde entonces 43 por ciento, el incremento porcentual más alto desde desde la salida de la convertibilidad en 2002.



Con estos datos, la brecha oficial entre el dólar oficial y el «blue» se amplió al 150 por ciento.(Sputnik)