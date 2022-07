Cumbre del Mercosur fue exitosa porque primó la solidaridad, afirma canciller paraguayo

Luque (Paraguay), 23 jul (Sputnik).- La cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se realizó el miércoles y el jueves en la ciudad paraguaya de Luque (centro-oeste), fue «exitosa» porque primó la «solidaridad» entre los Estados, dijo a la Agencia Sputnik el canciller de Paraguay, Julio César Arriola.



«Si me dieran a definir esta cumbre, diría que fue exitosa no solo por los logros sino por el espíritu que primó, de solidaridad, sacando de lado cualquier cuestión con el tema del relacionamiento externo», reflexionó el canciller.



Consideró que «hay un espíritu muy grande» dentro del Mercosur que es el de reconocer que hay «asimetrías» dentro de sus Estados miembros, pero señaló que de todas maneras «existe el sentimiento de solidaridad».



«Eso es importante. En la reunión que tuvimos me di cuenta de ese sentimiento de solidaridad y de amistad que hay. Las reflexiones que hicieron los presidentes van en ese camino. No hubo un discurso incendiario, todos fueron conciliadores, respetando la visión de los otros, incluso algunos presidentes propusieron proyectos para que beneficien a la población de otros países, eso es integración», agregó.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó su voluntad de solucionar las asimetrías que tienen Paraguay y Uruguay dentro del Mercosur, al intervenir en la novena Cumbre de Jefes de Estado del bloque regional del jueves.



Durante su disertación, Fernández aseguró que estaba dispuesto a analizar cualquier asunto que afectase a la unión aduanera, incluso la flexibilización del Mercosur, precisó Fernández al mencionar a su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou.



El presidente uruguayo anunció la semana pasada que su Gobierno comenzó de manera formal las negociaciones con China para firmar un tratado de libre comercio (TLC), postura que rechaza Argentina, al entender que los acuerdos unilaterales por afuera del Mercosur dañan al bloque.



Además, Uruguay reclama una mayor flexibilidad del bloque para hacer acuerdos por fuera y así resolver en parte las asimetrías que existen dentro del Mercosur.



Flexibilización Vs modernización



Por otro lado, el canciller paraguayo sostuvo que no se tiene que hablar sobre la flexibilización del Mercosur, sino que sobre la modernización del bloque.



«Hay que hablar sobre la modernización porque nosotros tenemos que ir llevando nuestro proceso de integración hacia adelante y teniendo nuevas figuras para que sea más activo, dinámico y efectivo», afirmó.



Sostuvo que no se debe flexibilizar el Mercosur, sino que, por el contrario, los países tienen que «negociar todos juntos» en base al Protocolo de Ouro Preto y al Tratado de Asunción.



Explicó que Uruguay no acompañó la declaración final de la cumbre porque quería introducir la palabra flexibilización.



«No nos acompañó esta vez Uruguay (…) simplemente no acordó con alguna terminología que tiene que ver con la flexibilización y que nosotros entendemos que no puede existir desde el momento de que tenemos un Tratado de Asunción y un Protocolo de Ouro Preto que nos obliga a negociar todos juntos con un país de afuera», agregó.



El posible tratado de libre comercio entre Uruguay y China impidió un consenso en la declaración final del Mercosur, ya que Montevideo pretendía introducir la palabra «flexibilización» lo que le «abría la puerta» a un acuerdo con Pekín por fuera del bloque, según dijo a la Agencia Sputnik el jueves una fuente de la cancillería paraguaya.



En la declaración, que fue firmada por Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia (como Estado en proceso de adhesión) se resaltan «los esfuerzos realizados durante el presente semestre para dar continuidad a la adecuación del bloque, con vistas a mejorar su competitividad y la integración de los Estados partes en el ámbito económico regional y extrarregional, reforzando además la armonización regulatoria y la estructura institucional del Mercosur». (Sputnik)