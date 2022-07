La migración también se dará del norte hacia el centro

Columna Poliédrica

El cambio climático es una realidad y sus consecuencias están comenzando a ser evidentes en el hemisferio norte. Las noticias que llegan desde aquellos lares, dan cuenta de temperaturas extremas en verano y lo mismo cuando están en invierno; sin embargo, también han comenzado a sufrir inundaciones de gran calado y ello ha develado algunas deficiencias en la forma que tienen de construir sus ciudades.

Vivir en el hemisferio norte se ha convertido en una calamidad. Y esa es la paradoja, mientras hay personas de latinoamérica y de los países africanos abogando por migrar a los Estados Unidos y a los países europeos, con la esperanza de una vida mejor; empero, la realidad de la gente que llega a aquellos lugares no es como la gente la piensa, el sueño americano ya no existe y la situación en europa para el migrante no es como la pintan.

No hay que ser muy brillante para prever que habrá una migración del norte hacia el centro. Las personas que vendrán por estos lares serán aquellas que tienen los recursos económicos para hacerlo, no son los pobres; al contrario, van a ser personas con alto poder adquisitivo, esos que les gusta a la mayoría de las personas, es decir, no existirá la aparofobia de la que habla Adela Cortina.

Costa Rica en particular tiene que prepararse para este fenómeno migratorio. No me cabe duda que serán bien recibidos porque vienen con dinero, el problema es cuando vienen los pobres con sus necesidades y sus desgracias; sin embargo, cuando vienen los que tienen dinero, más bien se les abren las puertas de par en par, al punto que hay personas que se van al extremo de entregarles hasta lo que no piden y de rendirles pleitesía en grado sumo.

El problema será que van a venir más de lo que Costa Rica está preparada para recibir. Vienen con su dinero pero también con sus exigencias, con sus peticiones y con su forma de vida; en otras palabras, tal y como ha sucedido con la infraestructura hotelera, en que se le ha quitado el agua a poblaciones costarricenses para satisfacer los estándares de vida de esas personas, la venida de estos inmigrantes generará presión sobre los diferentes recursos con que cuenta el país.

Estamos a las puertas de un fenómeno social que muchos no están viendo venir. Los pronósticos de los científicos es que en esos sectores de la tierra las temperaturas llegarán a cincuenta grados centígrados en verano, con lo cual la posibilidad de una vida normal y satisfactoria se vuelve muy complicada; así las cosas, no resulta descabellado que las personas piensen en venirse a latitudes en que la vida sea más confortable y menos sofocante en términos del clima.

La migración es probable que también venga del sur. Siempre volvemos a ver y hablamos del norte, es algo hasta ideológico, pero las consecuencias climáticas extremas también vendrán del sur; en otras palabras, el centro del mundo, donde las condiciones para vivir son mejores, por lo menos en términos de las condiciones climatológicas y eso no es poca cosa.

Como reza el dicho: Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot