Actividades cibernéticas son «clave» en operación militar rusa en Ucrania, según EEUU

Washington, 25 jul (Sputnik).- Las actividades cibernéticas han sido una parte clave de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, declaró este lunes el director ejecutivo de Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EEUU (CISA, por sus siglas en inglés), Brandon Wales.



«La cibernética ha sido una parte clave de la invasión rusa de Ucrania. Lo que no hemos visto, por suerte, es un ataque a EEUU», afirmó Wales en una charla virtual organizada por The Rural Broadband Association.



Wales cree que, a pesar de que los actores estatales rusos no han apuntado a EEUU, estos ataques siguen siendo posibles en el futuro, especialmente tras las supuestas actividades cibernéticas maliciosas que surgieron desde Rusia en los últimos años.



EEUU sigue viendo ataques de ransomware (secuestro de datos informáticos) procedentes de Rusia, pero, según Wales, no se han registrado interrupciones importantes de las infraestructuras clave.



A principios de julio, el Comando Cibernético de EEUU hizo pública la información relativa a la actividad maliciosa contra las redes ucranianas proporcionada por el Servicio de Seguridad de Ucrania.



Aunque la Fuerza de Misión Cibernética Nacional de EEUU no identificó a ningún sospechoso detrás de los hackeos, varios funcionarios estadounidenses han acusado con frecuencia a Rusia de participar en actividades cibernéticas contra Ucrania como parte de su operación militar especial.



Moscú ha negado estas afirmaciones.



El alto funcionario del Kremlin en materia de ciberespionaje, Andréi Krutskikh, acusó en junio a EEUU y a sus aliados de realizar ciberataques ilegales contra Rusia. (Sputnik)