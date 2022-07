Alemania no ve razones técnicas para reducir el suministro de gas por Nord Stream 1

Berlín, 25 jul (Sputnik).- El Ministerio de Economía de Alemania afirmó que no dispone de información sobre las razones técnicas para reducir los suministros de gas por el gasoducto ruso Nord Stream 1.



Este lunes, Gazprom anunció haber detenido otra turbina de Siemens y la reducción del suministro de gas por Nord Stream 1 hasta 33 millones de metros cúbicos al día a partir del próximo 27 de julio.



«Según nuestra información, no hay razones técnicas para la reducción de los suministros a través de Nord Stream 1. El ministerio sigue muy de cerca la situación junto con la Agencia Federal de Redes y el grupo de crisis para el gas», compartió el organismo en Twitter.



Agregó que se han cumplido las condiciones necesarias por la ley de sanciones para acordar la exportación de una turbina del gasoducto, que estaba en reparación en Canadá y debido a las sanciones no podía ser entregada a Rusia.



«Canadá ha emitido los documentos de exención necesarios por la legislación canadiense (del régimen de sanciones). De acuerdo con la ley de sanciones de la UE, no se requieren licencias de exención», recalcó el ministerio.



A mediados de junio pasado, Rusia redujo en un 60 por ciento el suministro a través del gasoducto submarino Nord Stream 1 debido a las sanciones que impedían a una filial canadiense de Siemens Energy devolver al grupo ruso Gazprom una turbina para sus plantas de bombeo.



La turbina, imprescindible para el bombeo del gas a Alemania, ya salió de Canadá y ahora está en su camino hacia Rusia, mediante Alemania y Finlandia.



El 11 de julio, la tubería se sometió a un mantenimiento rutinario y el día 21 reanudó las operaciones al 40 por ciento de su capacidad nominal de hasta 170 millones de metros cúbicos al día. (Sputnik)