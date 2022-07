Comisión de Derechos Humanos de México pide protección a nueva caravana migrante en el sur

Ciudad de México, 26 jul (Sputnik).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México solicitó este lunes a las autoridades federales y del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, que garanticen la atención humanitaria de urgencia a más de 3.000 personas migrantes que podrían transitar en caravana para exigir respuesta a sus pedidos de refugio y asilo.



«La CNDH tuvo conocimiento de la inminente organización y salida de más de 3.700 personas en contexto de movilidad internacional, entre las cuales se encuentran niñas, niños y mujeres embarazadas, quienes se ubican en el municipio de Tapachula (Chiapas) ante la falta de atención por parte de autoridades del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)», dijo el organismo autónomo en un comunicado.



El organismo estatal que tiene funciones de ombudsman federal solicitó la implementación de «medidas cautelares», es decir de urgencia al INM, la Comar, a la Guardia Nacional, entre otras instituciones ante la salida en caravana de «personas en contexto de migración».



La CNDH recibió una queja del grupo de personas originarias de Venezuela, Haití, Colombia, República Dominicana, Cuba, Panamá, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y países de Asia, detalla el informe oficial.



Peticiones de extranjeros



La mayoría de las personas migrantes ha esperado entre tres y cuatro meses la resolución de trámites migratorios, para que les entreguen constancias de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados por parte de la Comar o les expidan visas por razones humanitarias por parte del INM.



«La queja también refiere que aun cuando el INM en Chiapas tiene 100 ventanillas que utilizan el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios con el cual se gestionan las visas humanitarias, no se han logrado satisfacer las necesidades de las personas en contexto de migración», reporta la CNDH.



Personal de las instituciones migratorias dijo a solicitantes de refugio o visas humanitarias que ya no los atenderán, debido a que no había sistema electrónico.



Las personas inconformes manifestaron su «temor de ser criminalizados, detenidos o deportados».



El ombudsman federal solicitó que las autoridades proporcionen a la caravana agua, suero hidratante, alimentación higiénica y adecuada, atención por parte de personal médico especializado y de primeros auxilios, medicamentos, insumos de aseo personal, entre otros, privilegiando a aquellas personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad.



También piden que sea protegido «el interés superior de la niñez que ha ingresado a territorio nacional», a fin de que las autoridades mexicanas dicten las medidas de protección especiales que requieran.



Además, solicitó al INM generar mesas de trabajo con la finalidad de agilizar los procedimientos de regularización migratoria, destinando para ello los recursos técnicos y humanos suficientes y, una vez expedidas las tarjetas respectivas, se garantice el libre tránsito por territorio nacional de las personas extranjeras beneficiarias.



En caso de que las autoridades migratorias realicen «actividades de verificación migratoria», la CNDH plantea que sean en el marco del respeto a los derechos humanos y atendiendo el principio de no devolución, es decir evitar deportaciones.



Finalmente, a los agentes de la Guardia Nacional, que implementan acciones de contención en las carreteras del sur del país, solicitó que «en caso tomar medidas de actuación en las que resulte imperioso el uso de la fuerza, dichas acciones se ejecuten en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad».



México deportó a casi 115.000 indocumentados en 2021, la cifra más alta en 15 años; mientras que autoridades migratorias de EEUU realizaron 1,7 millones de detenciones de indocumentados (algunas personas detenidas varias veces en diversos intentos de cruzar la frontera) en el año fiscal 2021.



En el primer trimestre de 2022 fueron detenidas en México y repatriadas a sus países 48.000 personas migrantes centroamericanas, según cifras del INM (Sputnik)