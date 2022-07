CAN confirma fallo que levanta veto boliviano a importación de productos agrícolas de Perú

Lima, 26 jul (Sputnik).- El Gobierno peruano informó este martes que la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) confirmó el falló a su favor para que Bolivia levante el veto a la importación de sus productos agrícolas.



«Después de muchos esfuerzos infructuosos con Bolivia buscando que levanten las restricciones a los productos vegetales peruanos, saludamos la resolución de la Secretaría General de la CAN, y esperamos el próximo restablecimiento de los flujos comerciales de productos perecibles peruanos en ese mercado», indicó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano (Mincetur) a través de un comunicado.



El 10 de mayo el Mincetur informó que la CAN había fallado en favor de Perú, sin embargo este fallo fue disputado por Bolivia, lo que motivó que se solicite una confirmación definitiva sobre la decisión del ente regional.



Según indicó el Mincetur, el Gobierno boliviano mantiene un veto desde junio de 2021 sobre los productos agrícolas peruanos por razones fitosanitarias.



«En virtud del carácter obligatorio de las resoluciones de la Secretaría General de la CAN, corresponde que Bolivia levante las restricciones a los productos agrícolas perecibles originarios del Perú», señaló la cartera.



La CAN es un organismo compuesto por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y que tiene como objetivo impulsar políticas de desarrollo en común. (Sputnik)