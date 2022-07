El 82% de asesinatos de migrantes venezolanos se registra en Colombia, afirma diputado

Caracas, 26 jul (Sputnik).- El 82 por ciento de los asesinatos de migrantes venezolanos se registran en el territorio de Colombia, dijo a la Agencia Sputnik el diputado y presidente de la comisión especial de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) que investiga estos crímenes, Julio Chávez.

«Estamos registrando asesinatos de migrantes venezolanos en diferentes países, la mayor cantidad de asesinatos han ocurrido en territorio colombiano, más del 82 por ciento de estos casos que hemos recibido han ocurrido en el vecino país», expresó Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El parlamento venezolano recibió más de 3.000 denuncias sobre violaciones de derechos humanos a migrantes de este país caribeño.

No obstante, en octubre de 2021, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció que demandaría al presidente Iván Duque ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el exterminio y persecución de migrantes venezolanos.

Chávez indicó que la migración desde su país fue inducida por motivos económicos, y los países que reciben a estos ciudadanos no les ofrecen protección.

«Estamos alertando a la migración venezolana que hay pasos muy peligrosos, puesto que sus gobiernos, como es el caso del Gobierno saliente de Colombia, no brinda ningún tipo de protección y seguridad ni para sus connacionales y mucho menos para la migración inducida por motivos económicos», comentó.

Otros destinos

Recientemente circularon videos en redes sociales en los que aparecen presuntamente venezolanos intentando llegar a Estados Unidos a través de la región del Darién, una selva fronteriza entre Colombia y Panamá, y cuya travesía habría dejado varios muertos.

A juicio de Chávez esos ciudadanos son víctimas de grupos de delincuentes que se «aprovechan» de la migración inducida.

«Últimamente se han registrado también, de acuerdo a las denuncias en algunos medios del continente, que están ocurriendo hechos lamentables el paso selvático del Darién de migración de varios países, entre ellos venezolanos, que son víctimas de la presencia de grupos delincuenciales que se aprovechan de esta migración que ha sido inducida desde los grandes centros de poder imperial y que lamentablemente ha cobrado la vida de migrantes venezolanos», acotó.

El parlamentario criticó que el Gobierno panameño no ofrezca garantías a los migrantes, lo que dijo atenta contra sus derechos humanos.

«Panamá se ha convertido en una suerte de un Estado fallido donde no hay garantías, no hay ningún tipo de protección para sus poblaciones (…) Se sigue atentando contra un derecho humano universal como es el derecho a migrar, no se corresponde el ejercicio de este derecho con políticas que han desarrollado Gobiernos neoliberales en la región», subrayó.

En marzo, el presidente Maduro denunció la parcialización del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y lo acusó de sacar cifras falsas sobre la migración venezolana.

De acuerdo con Acnur, el número de refugiados y migrantes venezolanos supera los 6.000.000, de los cuales la mayoría reside en países de América Latina y el Caribe. (Sputnik)