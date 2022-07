Personas reciben tres o cuatro pensiones, denuncia ministro de Hacienda

San José, 26 jul (Elpaís.cr).- El ministro de Hacienda de Costa Rica, Nogui Acosta, denunció que la derogatoria de los regímenes complementarios de pensiones especiales es un asunto de equidad, pues actualmente hay personas que disfrutan de 3, 4 y hasta 5 pensiones.

Acosta dio sus declaraciones en la Comisión de Asuntos Sociales donde actualmente se encuentra en proceso de trámite el expediente 21.824 Ley para Derogar los Regímenes de Pensiones Complementarios Especiales.

Este proyecto tiene como objetivo eliminar los regímenes especiales en cinco instituciones estatales, donde sus empleados obtienen una tercera pensión adicional con aportes económicos de dicha institución, lo que redunda en el encarecimiento de los servicios que prestan, en síntesis, que pagamos todos los costarricenses.

Estas instituciones son el Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para cuyos fondos las entidades destinan, mes a mes, un monto adicional al salario de cada empleado, el cual equivale hasta un 10% del salario.

El titular de Hacienda dijo que es fundamental hablar de igualdad y razonabilidad porque esta pensión adicional no se basa en el esfuerzo de ahorro del trabajador sino en leyes particulares que crearon estas diferencias.

Explicó que en el régimen particular de los bancos, estos fueron creados cuando el ROP no existía y luego, cuando este fue creado, esos beneficios adicionales no se derogaron.

El titular de Hacienda agregó que todos esos regímenes especiales tienen los mismos problemas que cualquiera de los básicos «la gente va envejeciendo, menos trabajadores ingresan y los pensionados cada vez viven más».

Las congresistas Dinorah Barquero, Andrea Alvarez y el legislador Luis Fernando Mendoza, se unieron para solicitar al ministro Acosta, interponer sus buenos oficios en el Ejecutivo para que las cinco instituciones que benefician a sus empleados con estas pensiones adicionales, entreguen los estudios actuariales que se les han solicitado una vez sí y otra también, sin obtener respuesta positiva.

La legisladora Dinora Barquero, solicito a Acosta, la información de todos los pensionados de lujo que existen actualmente, con todas las rebajas que se les puedan estar aplicando en la actualidad.

La congresista Priscilla Vindas se interesó en consultar al visitante, cuál sería la fórmula para conjugar la sanidad de las finanzas públicas, con una vejez digna para las personas pensionadas.