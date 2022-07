Bielorrusia aprueba el uso de la vacuna cubana Soberana Plus contra el covid-19

Minsk, 27 jul (Sputnik).- Bielorrusia autorizó el uso de la vacuna cubana Soberana Plus contra el coronavirus, informó el servicio de prensa del Ministerio de Salud bielorruso.



«Como resultado de la labor conjunta a largo plazo (…) Bielorrusia registró la vacuna contra el covid-19 Soberana Plus, producida por el Instituto Finlay de Vacunas», destaca el comunicado.



De este modo, Soberana Plus se convirtió en la primera vacuna anticovid cubana en ser aprobada en el espacio europeo, agrega la nota.



Para la fecha Cuba cuenta con los inmunizantes nacionales: Abdala, Soberana 02, Soberana Plus y Mambisa.



La vacuna bielorrusa, por su parte, se encuentra en la etapa de elaboración y Minsk prevé iniciar su producción a finales de 2023 o principios de 2024.



La inmunización contra el coronavirus en el país se lleva a cabo con los fármacos rusos Sputnik V, Sputnik Light, CoviVac, y con el chino Vero Cell. (Sputnik)