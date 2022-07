Canciller dominicano por impulsar acciones para ayudar a Haití

Santo Domingo, 27 jul (Prensa Latina) El ministro de Relaciones Exteriores de Dominicana, Roberto Álvarez, llamó hoy a la comunidad internacional y países de la región a impulsar acciones que ayuden a Haití a un adecuado y correcto manejo de la crisis.

Entrevistado en el canal Telemicro, Álvarez señaló como la ayuda extranjera en Haití no logró crear un país estable, y “hasta que el mismo pueblo de esa nación no mire hacia una misma dirección, no van a llegar a una solución de los conflictos”.

Que Haití busque el desarrollo propio de su país es posible, pero las élites políticas, empresariales, religiosas, académicas y de todo tipo deben ponerse de acuerdo finalmente. Nunca será logrado el desarrollo de esa nación hasta lograr los haitianos se pongan de acuerdo, enfatizó el canciller.

Asimismo, dijo que el asesinato del presidente Jovenel Moïse. dificultó las relaciones entre el pueblo dominicano y el haitiano, porque no hay un Gobierno con legitimidad electoral y aunque llevaron a cabo diversas negociaciones con grupos de oposición para ampliar la bases sociales, todavía no lo lograron.

“Esto ha exacerbado el nivel de las pandillas criminales que tienen el control de un 60 a 65 por ciento del territorio de Puerto Príncipe y áreas circundantes, lo cual hace más difícil la relación bilateral entre ambos Estados. Es difícil tener una relación normal porque secuestran camioneros y a ciudadanos nuestros”, agregó.

Manifestó que trabajan sobre los temas enumerados en los nueve puntos del acuerdo firmado el 10 de enero del 2021 entre el presidente, Luis Abinader, y el fenecido Moïse, el cual prometía una relación más estrecha entre ambos países.

En otros orden de cosas, el diplomático habló sobre la candidatura dominicana para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2024-2026 y de la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, que se celebrará en marzo de 2023.

Se busca el país sea protagonista en lograr avances en los temas a tratar y trabajamos febrilmente desde hace cierto tiempo en ese evento en el cual Dominicana por primera vez juega un rol como un país importante que puede servir de eje entre el Caribe, Centroamérica y aún más allá, apuntó.

Finalmente, destalló su gestión al frente de la cancillería y precisó como la protección de los dominicanos en el exterior; la promoción de las exportaciones y la atracción de capital extranjero; y la promoción de valores democráticos y de los principios de derechos humanos, son los tres ejes principales en los que se basa la política exterior del país.